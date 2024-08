Gotti: bello vincere, ma abbiamo rischiato 

Sorride e tira un sospiro di sollievo Luca Gotti grazie ai primi tre punti conquistati in casa col Cagliari, dopo le prime due sconfitte consecutive: «Ovvio che sono contento per i tre punti», sottolinea, «ed è bello vedere questo ambiente in festa, dopo il dispiacere per il 4-0 interno contro l’Atalanta all’esordio».

Un plauso a Krstovic che finalmente si è sbloccato mettendo a segno un gol pesantissimo. «Ha fatto una partita eccellente, ha sbagliato un gol che si era guadagnato da solo e che di solito segna. È stato in down per 10 minuti e poi è andato a ritrovarsi quella rete che gli ha permesso di rientrare in gara». Occhio però agli errori: «Nel primo tempo non mi è piaciuta la squadra, però ho visto spirito, voglia ed entusiasmo nel secondo tempo. Inoltre, le partite vanno chiuse, abbiamo avuto 3 o 4 occasioni per farlo. È un aspetto che mi preoccupa», ammette il tecnico dei pugliesi. «Possiamo fare molto meglio rispetto a quanto visto nel primo tempo», insiste Gotti. «Essere ancora a 0 punti pesava. Si è visto nella gestione del pallone, abbiamo buttato via diverse volte il possesso. L'entusiasmo generale nella seconda frazione ci ha aiutato. Se Luvumbo o Luperto o Viola avessero segnato staremo parlando di un’altra cosa». Sull'espulsione di Dorgu: «Dal punto di vista calcistico non si può mai pensare che il suo intervento sia da rosso. Chiunque abbia giocato a calcio sa che l’azione di Dorgu è una normalissima azione di gioco: il calcio non può essere interpretato con i fermi immagine».

