Gospel, concerto solidale al teatro 

Una bella iniziativa di solidarietà per raccogliere fondi per l’acquisto di un ecografo. È stata questa la finalità del concerto con il Gospel Choir dell’associazione musicale “Sounds of Freedom” di Oristano, che si è svolto nel teatro comunale di via Dante per iniziativa dell’associazione “Insieme si può”, composta da donne che da anni combattono contro tumori silenziosi come quello ovarico e quello al seno. Lo rimarca la presidente del sodalizio sangavinese Giusy Atzori: «Il concerto ha avuto una grande partecipazione e il ricavato servirà per l’acquisto di un ecografo, che consentirà alle donne di poter usufruire di una visita senologica gratuita con annessa ecografia grazie alla disponibilità di personale medico specializzato. Cerchiamo in particolare la disponibilità di radiologi visti i tempi di attesa lunghissimi delle liste di attesa».

La presidente Giusy Atzori, che da anni combatte contro questa neoplasia e che da tempo è impegnata in una forte campagna di sensibilizzazione e di prevenzione, dimostra sempre grande coraggio e forza d’animo: «Il tumore ovarico è molto difficile da diagnostica in fase precoce e per questo motivo è importante sottoporci a regolari programmi per salvaguardare la nostra salute». (g. pit.)

