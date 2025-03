Gosens rilancia la Viola Un altro ko per il Lecce 

Fiorentina 1

Lecce 0

Fiorentina (3-5-2) : De Gea; Pongracic (36' st Comuzzo), Marì, Ranieri; Dodo (42' st Moreno), Ndour, Cataldi (24' st Fagioli), Mandragora, Gosens; Zaniolo (42' st Gudmundsson), Beltran. In panchina Terracciano, Martinelli, Parisi, Harder, Rubino, Caprini. Allenatore Palladino.

Lecce (4-2-3-1) : Falcone; Guilbert (41' st Veiga), Baschirotto, Jean, Gallo (19' st Sala); Coulibaly, Pierret; Morente, Berisha (19' st Rebic), Karlsson (19' st Helgason); Krstovic. In panchina Früchtl, Samooja, Gaspar, Tiago Gabriel, Rafia, Kaba, Burnete, Banda, N'Dri, Ramadani. Allenatore Giampaolo.

Arbitro : Marinelli di Tivoli.

Reti : pt 9' Gosens.

Firenze. La Fiorentina batte il Lecce con il punteggio di 1-0 grazie al gol di Gosens al 9’ del primo tempo e torna alla vittoria in campionato dopo tre sconfitte consecutive.

Ma quanta fatica fatta dai gigliati per battere i salentini, in una partita a lunghi tratti molto avara di emozioni che si è accesa solo nel finale. Grande bagarre, infatti, nella coda del match con i due legni colpiti da Beltran (uno su rigore) e l’occasione divorata da Danilo Veiga per i giallorossi. La squadra di Palladino scavalca momentaneamente il Bologna e punta ora il mirino sul Panathinaikos per l’andata degli ottavi di finale di Conference League. Un altro ko amaro per il Lecce.

