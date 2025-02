Google versa 326 milioni al Fisco italiano 

Versando quasi 326 milioni di euro al Fisco italiano, Google chiude un contenzioso tributario che era aperto da metà del 2023. E a seguito di questo risarcimento e al fatto che sia stata esclusa, dopo tutti gli accertamenti, l’ipotesi di evasione fiscale, la Procura di Milano ha deciso di chiedere l’archiviazione sul fronte penale.

Al centro dell’inchiesta la Google Ireland Limited, società del gruppo californiano. Era stata iscritta una delle responsabili del ramo irlandese. L’indagine delle Fiamme gialle di Milano era nata da un verifica fiscale, poi chiusa «con il verbale di constatazione» nel giugno del 2023 sui «periodi di imposta dal 2015 al 2020». Era emerso che la società irlandese «aveva omesso la dichiarazione e il versamento delle imposte sui redditi prodotti in Italia», attraverso «una stabile organizzazione occulta di tipo materiale costituita dai server e dall’infrastruttura tecnologica essenziale per il funzionamento dell’omonima piattaforma per l’offerta di servizi digitali». In sostanza, data la presenza in Italia di server e servizi tecnologici, ma anche del personale di Google Italy, si contestava la vendita di spazi pubblicitari con tasse non versate sui ricavi. Si è trattato, però, di una condotta, dice l’istanza di archiviazione, che non ha violato «alcuna norma tributaria» ma ne ha eluso «l’applicazione», ossia una elusione fiscale o «abuso del diritto» e non di evasione.

