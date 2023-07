Google lancia in Italia il Social Innovation Fund sull'Intelligenza artificiale, da 3 milioni. Sarà messo a disposizione di non profit, istituzioni accademiche e di ricerca, enti civici e imprese sociali per sviluppare soluzioni con un impatto positivo sull'ecosistema. «Siamo felici di rendere l'IA un’opportunità di crescita per l'Italia».