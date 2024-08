Gonzalez oggetto dei desideri 

Mentre la Roma abbraccia Artem Dobvyk, Milan e Napoli guardano alla Premier League, puntando rispettivamente su Royal del Tottenham e su Gilmor dal Brighton. Ma mezza Serie A è attenta all'“affaire” Nico Gonzalez. Trentacinque milioni di euro, dieci in più rispetto a quanto lo scorso anno la Fiorentina ha versato allo Stoccarda per acquistarne il cartellino, è l'ultima quotazione della punta 26enne. L'attaccante argentino piace molto ad Atalanta e Juventus ma il suo arrivo alla corte di Gasperini o a quella di Thiago Motta sbloccherebbe il mercato di molte big.

La Fiorentina - che ha già ceduto romeno Munteanu al Cluj e deve puntellare il proprio attacco - intende recuperare dalla cessione dell'ex Stoccarda risorse da investire per arrivare a Gudmundsson. Il Genoa per la 27enne punta islandese - 14 gol messi a segno la scorsa stagione all'ombra della lanterna - chiede almeno 25 milioni che, però, potrebbero salire se l'Inter dovesse farsi sotto. La Viola, intanto, si è rinforzata a centrocampo con il nazionale statunitense Tessmann del Venezia: operazione da 5 milioni in parte mitigati dal passaggio del difensore Lucchesi in Laguna. Per la porta, dopo le voci su Turati del Sassuolo, spunta il nome di Arrizabalaga che è in forza al Chelsea. L'interessamento della Juventus a Gonzalez ha anche un valore strategico: l'attaccante viola piace a Thiago Motta - che a sua volta ha dato il via libera alla cessione di Chiesa - ma potrebbe essere utile al ds bianconero Giuntoli per portare alla Continassa l'agognato Koopmeiners. Un passo indietro della Vecchia Signora su Gonzalez, obiettivo anche dell'Atalanta, potrebbe ammorbidire la Dea in merito alla cessione del 26enne esterno olandese. Per ora 45 milioni non sono bastati. Nella trattativa potrebbe essere inserito lo statunitense McKennie che ha rifiutato l'Aston Villa e piace in Turchia. Intanto, è fatta per il passaggio di Rugani all'Ajax.

Anche il Milan è alle prese con lo sfoltimento della rosa da mettere a disposizione di Fonseca. In uscita ci sono Origi, Adli, Alexis Saelemaekers e Thiaw per il quale il Newcastle si è tirato indietro. In entrata c'è Royal, che il Tottenham valuta 18 milioni. Piace ancora Fofana ma la trattativa è difficile. Per l'attacco si fa il nome del romanista Abraham: ai giallorossi il cartellino di Calbria per abbassare la richiesta di 25 milioni. Il Napoli intanto ha alzato l'offerta al Brighton per Gilmor.

