Gonzalez è l’uomo mercato 

Con l’arrivo di Dovbyk alla Roma, il mercato degli attaccanti sembra essersi finalmente sbloccato. È corsa a Gonzalez, che potrebbe lasciare la Fiorentina per accasarsi con una tra Atalanta, Milan o Juventus; quest’ultima deve però prima liberarsi di Chiesa.

Proprio la Viola cerca una nuova punta per correre ai ripari e l’obiettivo, ambizioso, è l’islandese Gudmundsson del Genoa, sul quale aveva fatto un pensiero anche l’Inter. Il club toscano vuole però prima chiudere la laboriosa trattativa con il Venezia per il centrocampista Tessman ed è quasi fatta: i lagunari hanno infatti ufficializzato l’arrivo da Firenze del giovane centrale Lucchesi come contropartita utile a raggiungere i 5 milioni di valutazione del cartellino del nazionale statunitense. I gigliati sono poi alla ricerca di un portiere: forte interesse per Turati, di proprietà del Sassuolo ma lo scorso anno in prestito al Frosinone. In uscita c’è sempre Amrabat, che sogna un rinnovo in Premier dopo il prestito infruttuoso al Manchester United, ma potrebbe accasarsi in Turchia al Fenerbahce su richiesta di Josè Mourinho.

Il Milan è a un passo da Emerson Royal, valutato 18 milioni dal Tottenham, ma sarebbe vicino anche al nigeriano con passaporto svizzero Ogbus, difensore del 2005 lo scorso anno al Friburgo in Bundesliga. Potrebbe andare via invece Calabria come parziale contropartita alla Roma per arrivare ad Abraham. Il sogno resta sempre Fofana ma il Monaco non scende dalla richiesta di 35 milioni, ben distanti dai 15-20 offerti dai rossoneri.

La Juventus continua nella politica di sfoltimento della rosa in attesa di assestare qualche colpo. Detto dell’interesse per Gonzalez e Adeyemi e del tentativo di piazzare Chiesa in Premier, c’è il possibile passaggio di Rugani all’Ajax. Lo statunitense McKennie piace al Galatasaray, che potrebbe offrire 15 milioni. Tutte risorse che potrebbero poi esser investite su Koopmeiners: l’Atalanta non scende dalla richiesta di 80 milioni. Il Napoli è ancora alle prese con la telenovela Osimhen-Lukaku. L’ultima novità è rappresentata dall’interessamento dell’Aston Villa per il belga: il Chelsea avrebbe aperto alla cessione ma l’ex Inter vuole attendere la chiamata di Antonio Conte in Italia. Intanto i campani avrebbero chiesto informazioni sul centrocampista Goretzka del Bayern Monaco: 9 milioni la valutazione per il tedesco. Il Como è sul terzino Diks del Copenaghen e il centrocampista Engelhardt, valutato 8 milioni dal Fortuna Düsseldorf. L’Empoli ha fatto un’offerta per il centrocampista Provod dello Slavia Praga, mentre Cancellieri, tornato alla Lazio dopo il prestito, non trova ancora spazio: su di lui ci sono Monza, Parma e Rennes.

