Gonzalez diesse: «Superiamo queste difficoltà» 

Manuel Gonzalez è uscito dal gruppo squadra dell’Olbia per indossare i panni del direttore tecnico. Il 33enne argentino, arrivato da difensore ad agosto dal Campobasso, studia da direttore sportivo e medierà tra società e squadra occupandosi anche di mercato nella difficile stagione dei bianchi, invischiati nella lotta salvezza

«Sono consapevole degli errori fatti dalla proprietà: in 16 anni di carriera non ho mai visto un terremoto come quello vissuto a Olbia», ha premesso ieri, durante la presentazione, l’ex centrale, che in maglia bianca ha collezionato 7 presenze. «Tuttavia, sono cose che attribuisco all’inesperienza, perché i soldi li hanno messi e continuano a metterli. Anche se in questo momento stiamo attraversando un momento di difficoltà economica, credo nel loro progetto a lungo termine: per questo ho deciso di accettare l’invito di Benno Raeber e diventare dirigente».

Campo e scrivania

Per Gonzalez, dirottato a Olbia dal connazionale Lucas Cominelli, ex calciatore e agente vicino a Murat Ylmaz, l’imprenditore turco e finanziatore dell’operazione che ha portato SwissPro ad acquisire l’Olbia Calcio poco più di un anno fa, il passaggio dal campo alla scrivania è stato indolore. «Un giorno ho sentito che non ce la facevo più. Ho detto al mister Zé Maria “smetto”, e lui, dopo l’iniziale sorpresa, ha parlato con la società che mi ha chiesto di rimanere», spiega, «potevo aspettare la fine della stagione ma gli eventi hanno accelerato i tempi: da parte mia prometto il massimo impegno», aggiunge l’ex Trapani, che martedì, quando la squadra minacciava lo sciopero per gli stipendi arretrati, è andato a mediare col patron Raeber per sospendere la protesta. «Spero che si riesca a intraprendere la strada giusta per superare il momento, per la città e i tifosi, dai quali non possiamo pretendere rispetto: quello ce lo dobbiamo guadagnare».

A partire da domani e dal derby del “Nespoli” col Latte Dolce, che arriva dopo quello perso con l’Ilvamaddalena. «Siamo tutti consapevoli delle difficoltà, ma ho sensazioni positive», dice a proposito Gonzalez. Che in conclusione ammette: <La società sta parlando con Ragatzu, l’ho già sentito anch’io: siamo vicini a un accordo, mi auguro che si possa chiudere prima possibile. Magari per il Latte Dolce>.

