Gonzales rimane in carcere Il «gioco erotico» non convince 

MILANO. Potrebbe inquinare le prove o fuggire: resta in cella Pablo Heriberto Gonzalez Rivas, il salvadoregno che ha ammesso di aver ucciso la compagna Jhoanna Nataly Quintanilla. La gip Anna Calabi, dopo aver raccolto la confessione, ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere come chiesto dalla Procura, che accusa Gonzales di omicidio aggravato e occultamento di cadavere. L’uomo ha confessato di aver messo il corpo della compagna in un borsone e poi di averlo gettato nelle campagne tra Inzago e Cassano d’Adda, nel milanese. Ma i carabinieri, che anche ieri sono tornati a setacciare i campi e i canali della zona, non lo hanno trovato. Solo il ritrovamento del cadavere e l’autopsia sulla quarantenne strangolata la sera del 24 gennaio rivelerà se Gonzales, che parla di un gioco erotico finito male e della decisione di disfarsi del corpo perché preso dal «panico», ha detto la verità. Secondo gli inquirenti ha mentito nel tentativo di alleggerire la sua posizione ed evitare una condanna all’ergastolo.

Saranno importanti anche gli accertamenti fissati per domani, quando i carabinieri faranno i rilievi nell’abitazione della coppia, nel box, nella cantina e nell’auto di Gonzalez. È la Fiat Punto in cui, come testimoniano le immagini delle telecamere di sicurezza del palazzo, la notte del delitto l’uomo ha caricato il borsone con il cadavere. Il video lo riprende mentre fa avanti e indietro dall’abitazione al garage, mentre lui aveva detto di essere andato a dormire e, non avendo trovato la compagna al risveglio, di aver creduto fosse «andata da un’amica». Aggiungendo, dopo aver denunciato a distanza di una settimana la sua scomparsa, che mai le avrebbe fatto del male.

