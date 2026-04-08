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09 aprile 2026 alle 00:12

Gonnosnò, Baressa, Curcuris: sindaci a caccia di conferme 

Finora nessuna ufficialità su eventuali sfidanti, ad Asuni invece cresce l’attesa per i candidati  

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Prime indiscrezioni per le Comunali del 7 e 8 giugno: a Gonnosnò, Baressa e Curcuris i tre sindaci uscenti sono finora gli unici a ufficializzare la ricandidatura nel segno della continuità. Di altre liste, nessuna traccia (al momento). Ad Asuni, invece, ancora nessuna novità tra gli uscenti e neppure sui possibili sfidanti.

In continuità

A Gonnosnò, Ignazio Peis cerca la conferma: «Ci ripresenteremo quasi in toto con la lista in continuità con il gruppo di maggioranza uscente e quattro nuovi ingressi: ragazzi giovani, dinamici, capaci e preparati che, mi auguro, possano diventare gli amministratori del futuro. Amministrare è diventato estremamente complicato, siamo convinti che solo loro potranno affrontare la sfida».

A Baressa è Mauro Cau a chiedere ancora una volta fiducia agli elettori. Nella lista che guiderà saranno presenti anche Mirko Pisu, Carla Castangia, Michele Sitzia, Mauro Sitzia, Daniele Ortu, Iole Pisu, Valentina Sebis, Marco Antonio Scanu, Nicola Andrea Corona e Serena Pisu. «Il nuovo gruppo – afferma Cau - è in continuità con l’attuale maggioranza e vede il coinvolgimento di nuovi componenti, attivi e interessati, con un’età media giovane, che nella vita quotidiana svolgono attività professionali strategiche per la comunità e funzionali all’attività amministrativa. Un gruppo entusiasta e coeso che intende proporsi con lo scopo di completare le opere avviate nell’attuale consiliatura con una visione però propositiva al futuro».

A Curcuris il sindaco uscente Raffaele Pilloni ha già annunciato che si ripresenta. «Assieme a tutti i consiglieri uscenti e a due giovani portatori di nuove energie – commenta Pilloni – abbiamo deciso di ripresentarci con l’obiettivo di dare continuità al lavoro svolto e promuovere nuove azioni per il futuro della nostra comunità».

L’incognita

Ad Asuni ancora nessuna indiscrezione invece filtra sui nomi che si presenteranno alle urne per il rinnovo dell’amministrazione comunale, attualmente guidata da Gionata Petza, che si appresta a chiudere il suo terzo mandato.

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