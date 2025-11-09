VaiOnline
GIRONE B.
10 novembre 2025 alle 00:39

Gonnosfanadiga pari casalingo, bene il villamassargia  

Gonnosfanadiga 1

Antiochense 1

Gonnosfanadiga : Fi. Uccheddu, Rodriguez Lautaro, Agabbio, Cinus (90’ Sardu), Serci (76’ Corda), Lilliu, Fe. Uccheddu, Atzeni (45’ Cadoni), Caddia, Sheriff (76’ Ennas), Pittau. Allenatore Ennas.

Antiochense : Pintus, Madeddu, Valentino, Marreddu, M. Cosa, Podda, Ciccu, Manca, Muscas (85’ A. Cosa), Sabiu (68’ Sais), Perna (71’ Scibilia). Allenatore Piras.

Arbitro : Iaria di Sassari.

Reti : 35’ Sabiu, 55’ Serci.

Pareggio con un gol per parte nella sfida ad alta quota tra Gonnosfanadiga e Antiochense. Una partita intensa e ben giocata da entrambe le squadre, che hanno dato vita a un confronto ricco di emozioni, spunti e momenti di gioco interessante. Gli ospiti partono subito con determinazione, cercando di imporre il proprio ritmo. La prima rete arriva proprio a pochi minuti dal termine della prima frazione: è Sabiu a trovare la via del gol, con un tiro preciso che sorprende la difesa di casa e portando così l’Antiochense in vantaggio. La rete rischia di complicare i piani dei ragazzi allenati da Ennas, che però non si demoralizzano e cercano di riorganizzarsi negli spogliatoi. La ripresa vede il Gonnosfanadiga tornare in campo con un atteggiamento decisamente più propositivo. Al 55’ arriva il meritato pareggio firmato da Serci, che insacca con precisione e ristabilisce la parità.

