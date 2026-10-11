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GIRONE B.
12 ottobre 2026 alle 01:45

Gonnosfanadiga, due centri su tre. Recupero Tonara 

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Gonnosfanadiga 3

Virtus Furtei 1

Gonnosfanadiga : Fi. Uccheddu, Demontis, Rodriguez (43’ Flore), Agabbio, Atzeni (75’ Saba), Cirronis, Ennas (82’ Cocco), Pittau (87’ Spina), Figus, Fe. Uccheddu, Caddia. Allenatore Pice.

Virtus Furtei : Melis, Putzulu (75’ Aru), Silva Soares, L. Muscas (89’ Matzutzi), Nje, Iervolino (52’ Pinna), G. Muscas (75’ Cancedda), Mocci, Fenu, Di Antonio (89’ Corda), Konate. Allenatore Aru.

Arbitro : Schirru di Oristano.

Reti : 75’ e 80’ Ennas, 85’ Figus, 89’ Silva Soares.

Succede tutto nel finale, tra Gonnosfanadiga e Virtus Furtei. A prevalere sono i ragazzi di Pice, che si impongono per 3-1 sul proprio campo. Seconda vittoria consecutiva per i biancoverdi, dopo la trasferta vittoriosa sul campo del Villamassargia. Gara non semplice per il Gonnosfanadiga, che si ritrova davanti un avversario con il coltello tra i denti. Dopo un primo tempo a reti bianche e una ripresa difficile da sbloccare, a stappare il match ci pensa Ennas che, in cinque minuti, realizza la doppietta personale. Poco dopo è il turno di Figus, che infila il tris e mette in ghiaccio il risultato. Lampo della squadra di Aru nel finale di gara: con Silva Soares segna la rete che rende meno amaro il punteggio.

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