Goni vince la Pentolaccia a cavallo 

Ventisette pariglie hanno animato la prima pentolaccia a cavallo di Lanusei. Via Marconi è stata convertita per una sera in una pista da corsa per equini, provenienti da tutta l’Isola. Sessanta cavalieri e otto amazzoni sono arrivati da Lanusei, Orgosolo, Villagrande, Bari Sardo, Sorso, Loceri, Oliena, Muravera, Siliqua, Villaputzu, Tertenia, Escalaplano, Orroli, Triei, Tortolì, Ollolai, Cardedu, Arzana, Austis, Teti e Goni. Ieri pomeriggio si sono sfidati tra due ali di folla, su una lingua di sabbia estesa per 350 metri. La pariglia di Goni (Pietro Ignazio Lecca, Antonio e Nicola Marci) ha rotto il numero maggiore di pentolacce (25), una in più di Triei (Salvatore, Jonathan e Romualdo Tegas). Emozioni condensate in una manifestazione di successo organizzata dall’associazione Cavalieri Lanusei che ha fatto rete con l’Unione dei Comuni d’Ogliastra, il Comune di Lanusei, l’associazione Ippica lanuseina, comitato giovani Don Bosco, Gimkana lanuseina e associazione Lavori in corso reduce dal Carnevale. A curare la presentazione dell’evento è stato Roberto Tangianu, che in serata si è esibito sul palco insieme ai Dilliriana.

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