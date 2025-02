Gongola Nicola: e se fossimo stati un po’ più cinici... 

Non solo gli applausi, stavolta Davide Nicola si porta a casa anche un punto (pesantissimo) dal confronto con l’Atalanta e riscatta così, almeno in parte, l’immeritata sconfitta della gara d’andata. E soprattutto, sale momentaneamente a +5 sul Parma, terzultimo, che oggi dovrà vedersela con la Roma. «Complimenti alla mia squadra. Ha disputato una partita di grande intensità, sacrificio, ordine e applicazione, giocando a viso aperto, senza mai perdere di vista l’obiettivo». Su di giri, l’allenatore del Cagliari, per quanto provi in tutti i modi, come suo solito, a mascherare le emozioni davanti alle telecamere. «Questo risultato, ma soprattutto questa prestazione, fanno capire che stiamo andando nella direzione che vogliamo. Ma manca ancora tanto al traguardo». Tanto per intendersi.

Sul pezzo

«Passo dopo passo, con organizzazione e sacrificio. Continuità e consapevolezza per raggiungere il nostro obiettivo». Soddisfatto e rimborsato, Nicola, lo lascia intendere anche attraverso i propri profili social dopo aver salutato Bergamo. Non prima, però, di aver lasciato persino un piccolo-grande rimpianto al “Gewiss Stadium”. «La partita si poteva interpretare, sostanzialmente, in due modi diversi. Noi abbiamo avuto rispetto di un avversario molto forte sia dal punto di vista tecnico che fisico che della personalità», la premessa. «Anche per questo la mia squadra mi è piaciuta. È stata sempre molto ordinata, rispettando le giuste coperture senza per questo rinunciare a giocare. Poi è chiaro che il possesso palla è stato a favore dell’Atalanta, come era prevedibile che fosse. Ma abbiamo fatto tutto quello che avevamo preparato». Quindi la precisazione: «Noi sappiamo che abbiamo delle qualità, le nostre qualità, per quale obiettivo lottiamo. Non facciamo mai, quindi, le cose con supponenza o superficialità. Sappiamo benissimo che se non ragioniamo di squadra, diventiamo normali».

Il rimpianto

Un punto d’oro, potevano essere anche tre? «Forse con un po’ di consapevolezza in più... queste sono partite in cui devi cercare di andare anche oltre alla possibilità di prendere un punto». Lo dice sottovoce Nicola, intanto lo dice. «Non perché sei meglio dell’Atalanta», precisa, «ma perché alcune partite nascono in un certo modo o si sviluppano in un certo modo. E se fossimo stati un po’ più cinici, avremmo potuto creare i presupposti per ottenere qualcosa in più». Ecco, l’ha detto davvero.

Mina su tutti

I complimenti di Nicola per tutta la squadra, per Mina su tutti. «Sono davvero contento per Yerry, sta raggiungendo quei livelli che tutti noi pensavamo in termini di ordine, di tempismo». Il tecnico rossoblù va oltre la leadership (indiscussa) del colombiano. «Quest’anno si sta allenando tanto, con grande continuità e sta giocando, di conseguenza, con grande continuità», tiene a precisare, non a caso. Questo era uno degli obiettivi che avevamo messo sul tavolo quando ci siamo incontrati per la prima volta. Mi auguro che si senta bene con noi per ciò che rappresenta e che abbia questa continuità sino alla fine».

RIPRODUZIONE RISERVATA