Gommone perso per strada 

Il gommone piombato giù dal carrello avrebbe potuto provocare guai seri se in quel momento, all’altezza di Pira Onni, sulla 389, stessero transitando altre auto a poca distanza. Ma ieri, alle 13, l’auto condotta da un turista che viaggiava verso Tertenia non aveva altri mezzi vicino, né al seguito, né sulla corsia opposta. Forse a causa di una forte folata di vento e complice anche il carico non in totale sicurezza, il gommone è scivolato sulla carreggiata dal carrello agganciato all’autoe e si è ribaltato sull’asfalto, provocando rallentamenti alla circolazione.

Sul posto è intervenuto il personale dell’Anas che ha regolato il traffico e poi un carroattrezzi con la cui gru è stato ripristinato il carico. Fatto ciò, il conducente è potuto ripartire. Ieri sera il vento ha creato disagi anche nella zona meridionale dell’Ogliastra con una serie di eventi annullati.

