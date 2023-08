Gommone in fiamme: paura al Poetto 

Hanno visto fumo e fiamme provenienti dal motore di un gommone al largo della Sella del Diavolo e sono intervenuti: con le loro moto d’acqua, i due agenti della Polizia di Stato, sono riusciti a spegnere l’incendio mentre le due persone a bordo dell’imbarcazione si erano già messe in salvo. Poi i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la barca, trainandola nel più vicino porticciolo. E per uno degli agenti sugli scooter d’acqua non è stato un intervento qualsiasi: Marco Marras, nel settembre 2021, aveva riportato gravi ustioni tentando di salvare un uomo che si era dato fuoco ad Assemini. Un gesto eroico che gli era costato un lungo periodo di ricovero: porta ancora sul suo corpo i segni di quel drammatico giorno. Ieri davanti alle fiamme ha agito con prontezza.

Il servizio

La presenza delle moto d’acqua della Polizia non passa inosservato per chi frequenta il lungomare del Poetto. Un servizio attivo nei mesi estivi con finalità preventive e di soccorso. E ieri ne è stata una conferma. Appena arrivata la notizia dell’incendio su un gommone, con la chiamata alla centrale operativa della Capitaneria, sono stati i due agenti ad arrivare nel tratto di mare dove si trovava il gommone con un motore in fiamme. Hanno immediatamente usato i loro mezzi, con delle manovre precise, a gettare l’acqua di mare sull’imbarcazione spegnendo le fiamme ed evitando conseguenze peggiori.

Nessun ferito

Le due persone che si trovavano sul gommone si erano già messe al sicuro, gettandosi in mare e trovando soccorso sulle altre barche che si trovavano nella zona. Sono poi arrivati anche mezzi e personale dei sommozzatori dei vigili del fuoco che si sono occupati di trainare la barca e portare a terra i due occupanti del mezzo nautico, illesi.

Il premio

Un caso particolare dunque che ad operare ieri, in tarda mattina, sia stato proprio Marco Marras. Lui e il collega Loris Tola nell’aprile del 2022 erano diventati il simbolo della festa della Polizia, ricevendo dal questore Paolo Rossi la promozione per merito straordinario e la medaglia d’argento al valor civile. «Abbiamo fatto il nostro dovere», hanno ripetuto. Ma un anno prima hanno rischiato la loro vita per cercare di salvare quella di un uomo che si era dato fuoco dopo aver minacciato di distruggere un bar, armato di liquido infiammabile. Marras si era gettato su di lui per salvarlo. Le fiamme hanno avvolto anche lui: il collega era risuscito a spegnere il rogo. Il poliziotto ha poi trascorso mesi difficili tra ricoveri, cure e interventi per le ustioni riportate.

