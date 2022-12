Gommone contro gli scogli 

Uno schianto sul pilastrino affiorante davanti a Tegge e poi l’esplosione del tubolare del gommone di Gabriel Andreotti. È successo tutto nell’arco di pochi secondi, intorno alle sette di ieri, a poche miglia da La Maddalena. Il cugino del proprietario dell’imbarcazione, un ragazzo di 16 anni, è stato proiettato con violenza contro la plancia di guida del gommone e poi in mare. E da quel momento per Gabriel Andreotti, 24 anni, di La Maddalena, e per il ragazzino che era con lui sono iniziati lunghissimi minuti da incubo.

Andreotti, che nello schianto ha riportato diverse fratture, ha capito che il cugino aveva perso conoscenza e rischiava di annegare. Il giovane è riuscito a tirare fuori dall’acqua il ragazzino in modo che respirasse e poi ha chiamato la Guardia costiera.

Sino all’arrivo dei militari i due sono rimasi in acqua, il più piccolo dei ragazzi privo di conoscenza.

In Rianimazione

Il bilancio dell’incidente di ieri sarebbe stato ben peggiore senza la forza d’animo del proprietario del gommone. Nel giro di pochi minuti sono arrivate davanti a Tegge due motovedette della Guardia Costiera che hanno prelevato il ferito e lo hanno portato a La Maddalena, dove un elicottero era pronto per il trasferimento nell’ospedale civile di Sassari. Gli specialisti del Santissima Annunziata hanno rilevato un grave trauma cranico e disposto il trasferimento del ragazzo nel reparto di Rianimazione.

Le condizioni del ferito sono stazionarie nella loro gravità. Per Gabriel Andreotti le conseguenze dell’incidente sono state molto meno gravi, in ogni caso anche il proprietario del gommone ha avuto bisogno di cure mediche prestate dal personale del 118.

Le indagini

La Capitaneria di Porto di La Maddalena ha aperto una indagine. I due ragazzi ieri mattina, intorno alle sei, sono partiti da La Maddalena per una battuta di pesca. Per cause ancora da accertare, il gommone è finito contro un pilastrino in prossimità della secca di Mezzo Passo. Ai comandi del gommone, stando alla prima ricostruzione dell’incidente, c’era Andreotti. La Procura di Tempio ha ricevuto un primo resoconto dei fatti avvenuti a La Maddalena.

