«Gomme a fuoco, attacco criminale» 

«Non so di chi sia la colpa ma so per certo che il nostro territorio è sotto attacco, non credo ci sia un lembo di terra immune da questo gravissimo problema».Così il comandante della Polizia Locale di Selargius Marco Cantori dopo il devastante rogo di migliaia di pneumatici abbandonati appiccato giovedì tra le statali 387 e 554, il secondo nel giro di una settimana.

Un’emergenza continua di cui si parla poco ma che negli ultimi mesi sta letteralmente esplodendo. Le campagne selargine e quelle di tutto l’hinterland sono invase da tonnellate di vecchie gomme d’auto, rifiuti speciali che dovrebbero essere smaltiti secondo regole precise e che invece vengono gettati via illegalmente in mezzo ai campi, spesso dati alle fiamme per cancellare eventuali tracce sulla provenienza.

L’allarme

«Siamo di fronte a un problema grosso, grosso, grosso», denuncia il sindaco Gigi Concu ripetendo l’aggettivo tre volte. «Lo scorso anno abbiamo individuato almeno dieci discariche di pneumatici usati, in un solo cumulo ne abbiamo recuperato 13 tonnellate. Per smaltirli abbiamo speso 50mila euro, soldi che poi ricadono sulle spalle dei cittadini». E quest’anno non va meglio. Oltre ai due cumuli andati a fuoco, agenti della Polizia Locale e barracelli in questi giorni ne hanno scovati altre tre. Ma è una battaglia impari. «Controllare ogni metro quadro delle nostre campagne è impossibile», aggiunge Cantori. «Anche perché dobbiamo vigilare pure sulle strade cittadine e così la coperta è troppo corta».

Il business illegale

Ma cosa ha innescato questa situazione? Dal 2011 la normativa prevede che i costi di smaltimento siano già conteggiati nel prezzo d’acquisto e che a occuparsene siano consorzi costituiti dalle case produttrici. Spesso però si creano arretrati enormi (anche di mesi) soprattutto perché i centri di smaltimento sono pochi. «A quanto mi risulta nel Sud Sardegna ce n’è solo uno nella zona di Iglesias», spiega Cantori. E così, pur di liberarsi degli pneumatici, c’è chi prende delle scorciatoie, magari utilizzando intermediari oppure gettando direttamente le gomme dove capita, lontano da occhi indiscreti. Un business illegale evidentemente sempre più redditizio.

«Qualcuno evidentemente è riuscito a trovare un passaggio intermedio a spese dell’ambiente – attacca Concu -, per questo bisogna andare all’origine del problema. Come? Individuando il percorso che fanno gli pneumatici, partendo dai gommisti e verificando le bolle di scarico, a chi li hanno dati e se sono stati portati nel centro autorizzato. È fondamentale verificare se le bolle sono legittime oppure se ci sono società fittizie che dichiarano di smaltire e poi spariscono. Noi enti locali però non siamo in grado né abbiamo i mezzi per fare questo tipo di indagini, è un’emergenza di cui si devono occupare forze dell’ordine e Procura. Altrimenti è un cane che si morde la coda: ne recuperi un cumulo e ne spuntano altri tre».

RIPRODUZIONE RISERVATA