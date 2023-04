Gomitata a giocatore? Guardalinee sospeso 

Sarà sospeso da ogni attività per la durata dell'inchiesta aperta dalla Football Association Constantine Hatzidakis, il guardalinee accusato di aver colpito con una gomitata al mento il giocatore del Liverpoool, Robertson, al termine della primo tempo della partita con l'Arsenal, finita poi 2-2. L'organismo arbitrale ha annunciato che «non designerà Hatzidakis alle partite di nessuna delle competizioni» durante le indagini. L'episodio ha diviso la critica. Ex come Chris Sutton sottolineano che «cose del genere non si sono mai viste in Premier», mentre Roy Keane, ex bandiera dello United, accusa Robertson di essere andato a protestare col guardalinee invece di essere preoccupato «di come la sua squadra stava difendendo. È un atteggiamento da bambino».

Un ex arbitro della Premier, Hackett, ha invece parlato di «carriera a rischio per Hatzidakis: «Se a Mitrovic è stata inflitta una squalifica di otto giornate per aver spinto l'arbitro, e tanti hanno detto che non era pena abbastanza severa, per il guardalinee deve essere usato analogo metro di giudizio».

RIPRODUZIONE RISERVATA