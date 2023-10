Gomez squalificato 

Positivo a un test antidoping del novembre 2022, il Papu Gomez, 35 anni, neo acquisto del Monza (all’epoca giocava nel Siviglia al quale era stato venduto dall’Atalanta), è stato qualificato per due anni 2 anni i primo grado in primo grado dalla Commissione spagnola. La notifica è arrivata ieri in Italia. Il giocatore, campione del mondo, avrebbe detto di aver «bevuto uno sciroppo» di uno dei figli dopo aver passato una brutta nottata «senza consultare il club». Lo sciroppo sarebbe simile al salbutamolo, sostanza vietata, broncodilatatore per trattare l’asma.

RIPRODUZIONE RISERVATA