Gomez, Farinetti, Pin e Finardi sul palco di Guasila 

Da domani a domenica, Guasila torna ad essere crocevia di parole, emozioni e incontri: dopo l'anteprima di A Su Scurigadroxu in Bixinau, prende il via la nona edizione del Festival dell’Altrove. Un'edizione che si annuncia intensa, tra gli ospiti Peter Gomez, Oscar Farinetti, Cecil Pin e Eugenio Finardi.

Domani

Venerdì si parte al mattino alle 10 con l’inaugurazione che si terrà nell’Auditorium Comunale alla presenza dell’assessora regionale della Pubblica Istruzione, Cultura e Spettacolo Ilaria Portas a cui seguirà alle 11 l’incontro con lo scrittore e insegnante Enrico Galiano, in dialogo con gli studenti dell’Istituto G. Cima sul suo nuovo libro “Quel posto che chiami casa”. Al pomeriggio, dalle 17, al Montegranatico con Antonio Galetta vincitore del Premio Campiello Opera Prima 2025 con “Pietà” (Einaudi) che sarà intervistato dal Claudia Sarritzu. Alle 18 con Valeria Pecora che intervista Veronica Galletta che torna nella sua Sicilia letteraria con “Pelleossa”, Minimum Fax. Gli incontri saranno intervallati da interventi musicali di Beppe Dettori. Alle 19 al Teatro Fratelli Medas l’incontro con Oscar Farinetti (“La regola del silenzio”, Bompiani) che dialogherà con Matteo Porru. Infine il tocco ironico di Diego De Silva e il suo “Trio Malinconico”.

Sabato

Anche la seconda giornata, quella di sabato, si aprirà al mattino, alle 11,questa volta nell’Istituto Einaudi di Senorbì, con l’incontro tra lo scrittore Vittorio Macioce e gli studenti sul libro “Dice Angelica”, edito da Salani. Nel tardo pomeriggio gli appuntamenti tornano al Montegranatico: alle 18, Cecile Pin parlerà del suo nuovo libro “Anime erranti” (Einaudi), accompagnata dagli intermezzi musicali di Ilaria Porceddu ed Emanuele Contis. Alle 1, sempre nella stessa sala, Nadeesha Uyangoda presenta “Acqua sporca” (Einaudi) insieme a Sofia Landolfi, prima dell’Aperifestival. In serata il programma prosegue al Teatro Fratelli Medas: alle 21 Serena Bortone, con Simonetta Selloni, racconta il suo "A te vicino così dolce” (Rizzoli), mentre alle 22 Matteo Porru conduce l’intervista a Peter Gomez.

Domenica

Nella giornata conclusiva di domenica si inizia alle 17 nel Teatro Fratelli Medas con la presentazione dei tre romanzi finalisti del Premio Giulio Angioni per la narrativa edita e del saggio vincitore per la sezione saggistica. Alle 18, si svolge la cerimonia di premiazione finale del Premio Giulio Angioni. La cerimonia sarà preceduta dalla consegna del Premio alla Carriera all’antropologo Bachisio Bandinu e del Premio Speciale al musicista Eugenio Finardi che alle 19.30 sarà intervistato da Porru. Nel corso della serata sono in programma interventi musicali dell’armonicista Moses Concas.

