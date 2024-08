Goloritzè e Mariolu su Vanity Fair 

Cala Goloritzè e Cala Mariolu su Vanity Fair. Il famoso periodico di costume, cultura, moda e politica, dal 2003 edizione italiana di una delle diverse riviste in lingua inglese, dedica un lungo reportage alle spiagge più belle d’Italia, selezionando le sette più belle in assoluto da visitare almeno una volta nella vita. E tra le sette meraviglie delle coste italiane Vanity Fair inserisce le due spiagge della costa di Baunei. «Si tratta di spiagge in ambienti protetti ma comunque aperte al pubblico e sono esempi di un buon governo in cui la fruizione è gestita attraverso numeri chiusi o prenotazioni – si legge nel reportage - così da garantire l’accesso pubblico, senza appesantire o soffocare la natura del luogo e chi la abita; la stessa cura con cui la comunità se ne prende cura è richiesta a noi turisti e visitatori».

