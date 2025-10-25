Golfo sotto attacco, scarichi illegali 

Impianti di depurazione malfunzionanti, scarichi illegali diretti sul Padrongianus o nei canali cittadini, sversamenti fuori controllo di camperisti sul litorale cittadino, scarichi dalle migliaia di imbarcazioni che solcano il mare nei mesi estivi e smaltimento illecito e inquinante dei “bottini” delle fosse settiche: sono tutte aggressioni all’ecosistema del Golfo di Olbia. Reati ambientali provati da inchieste aperte dalla Procura di Tempio, alcune in corso e altre confluite in processi che si apriranno a breve. L’inchiesta più importante è quella che riguarda un settore del litorale in prossimità di Cala Saccaia.

Le indagini hanno confermato valori oltre le soglie tollerate di Escherichia coli (prossimi ai 6 milioni) vicino a depuratori o scarichi industriali. Alcuni privati questa estate avrebbero effettuato campionamenti affidati a società terze e indipendenti, in alcuni tratti del litorale (sempre nel settore della Zona Industriale) con risultati che superano i dati dell’Arpas comunicati nel corso del tempo alla Procura di Tempio e al Comune di Olbia. I Carabinieri del Noe hanno consegnato ai pm anche una sorta di mappatura delle zone dove maggiormente si rileva la contaminazione. E non si parla solo di contaminanti biologici (batteri e virus di origine umana e animale, come l’Escherichia coli), ma anche di agenti chimici ambientali, in particolare metalli pesanti.

Alluminio

La Procura di Tempio avrebbe già ricevuto una segnalazione di un campionamento che confermerebbe la presenza di alluminio in un tratto di mare prossimo a Cala Saccaia. Il dato sarebbe stato confermato dalle analisi affidate ai tecnici dell’Arpa Sardegna. ll problema per questo tipo di indagini ambientali è individuare la fonte della contaminazione. Stando a indiscrezioni, sotto osservazione da tempo ormai ci sarebbero due importanti impianti attivi nella zona. I Carabinieri del Noe hanno un quadro preciso della situazione, ci potrebbero essere più fascicoli aperti oltre a quello principale, anche con diversi indagati.

Il Cipnes

È in corso una sorta di braccio di ferro tra il Noe e il Consorzio Industriale di Olbia. Il Nucleo di polizia ambientale dell’Arma contesta sversamenti e la violazione (penale) di norme che regolano depurazione e smaltimento degli scarichi industriali. Si parla anche di un presunto bypass nel depuratore consortile, una deviazione con scarico diretto in mare. L’ente, rappresentato dall’avvocato Marzio Altana, contesta i dati dei campionamenti (con analisi autonome) e la presenza della deviazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA