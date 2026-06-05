Golfo dell’Asinara, lotta a quattro per il primato 

Loris Ronzano e Gloria Andreis su Skoda Fabia Rs Rally2 proveranno a difendere un vantaggio minimo su tre equipaggi sardi, oggi nella seconda e decisiva giornata del 31° Rally Golfo dell’Asinara. Dopo aver vinto due delle quattro speciali di ieri (lasciando a Gessa-Colombo e Mannu-Maccioni le altre), dovranno confermarsi nelle sei di oggi: Codrongianos, Muros-Ossi e Usini, da ripetere due volte, prima dell’arrivo a Portotorres.

«Prima tappa conclusa nel migliore dei modi, se me lo avessero detto prima dello start forse non ci avrei creduto», si rallegra Ronzano. «La strada è ancora lunga, la tappa del sabato è la più difficile, ma vincere l’ultima ps, in cui abbiamo dato tutto, e completare la prima tappa al comando è un grande successo e un grande onore per me e Gloria».

Classifica moderno Top10 : 1. Ronzano-Andreis (Skoda Fabia RS Rally2) in 17'01”7; 2. Gessa- Colombo (Skoda Fabia RS Rally2) a 3”3; 3. Dettori- Demontis (Skoda Fabia RS Rally2) a 6”3; 4. Mannu-Mac- cioni (Skoda Fabia Rally2 evo) a 6”3; 5. Musselli-Frau (Skoda Fabia RS Rally2) a 46”8; 6. Gally-Cottu (Skoda Fabia Rally2 evo) a 47”2; 7. Piu-Fodde (Peugeot 208 Rally4) a 1'19”8; 8. Suelzu-Deiana (Peugeot 208 Rally4) a 1'20”8; 9. Contini-Mu- su (Peugeot 208 Rally4) a 1'20”5; 10. Marrone-Fresu (Peugeot 208 Rally4) a 1’36”3.

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