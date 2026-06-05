VaiOnline
Rally.
06 giugno 2026 alle 00:27

Golfo dell’Asinara, lotta a quattro per il primato 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Loris Ronzano e Gloria Andreis su Skoda Fabia Rs Rally2 proveranno a difendere un vantaggio minimo su tre equipaggi sardi, oggi nella seconda e decisiva giornata del 31° Rally Golfo dell’Asinara. Dopo aver vinto due delle quattro speciali di ieri (lasciando a Gessa-Colombo e Mannu-Maccioni le altre), dovranno confermarsi nelle sei di oggi: Codrongianos, Muros-Ossi e Usini, da ripetere due volte, prima dell’arrivo a Portotorres.
«Prima tappa conclusa nel migliore dei modi, se me lo avessero detto prima dello start forse non ci avrei creduto», si rallegra Ronzano. «La strada è ancora lunga, la tappa del sabato è la più difficile, ma vincere l’ultima ps, in cui abbiamo dato tutto, e completare la prima tappa al comando è un grande successo e un grande onore per me e Gloria».

Classifica moderno Top10 : 1. Ronzano-Andreis (Skoda Fabia RS Rally2) in 17'01”7; 2. Gessa- Colombo (Skoda Fabia RS Rally2) a 3”3; 3. Dettori- Demontis (Skoda Fabia RS Rally2) a 6”3; 4. Mannu-Mac- cioni (Skoda Fabia Rally2 evo) a 6”3; 5. Musselli-Frau (Skoda Fabia RS Rally2) a 46”8; 6. Gally-Cottu (Skoda Fabia Rally2 evo) a 47”2; 7. Piu-Fodde (Peugeot 208 Rally4) a 1'19”8; 8. Suelzu-Deiana (Peugeot 208 Rally4) a 1'20”8; 9. Contini-Mu- su (Peugeot 208 Rally4) a 1'20”5; 10. Marrone-Fresu (Peugeot 208 Rally4) a 1’36”3.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso

Un doppio blocco sulla Statale 195

l Daga, Murgana
Emergenza

Nell’Isola tre Canadair, ma la base è solo a Olbia

Una norma blocca 2000 volontari: devono fare prima i corsi sulla sicurezza  
Al. Car.
Strade nel caos

Non c’è pace per la 195, cantiere in programma anche lungo la 4 corsie

Da lunedì al via la ripavimentazione, mercoledì i lavori sul tratto costiero 
Ivan Murgana
amministrative 2026

È una sfida a tre per portare Quartu nel futuro

Una coalizione civica per Milia, il centrodestra corre con Porcu, in campo anche l’outsider Matta 
Luca Mascia
La storia

«Con Palla nella sfida più dura»

La pitbull, salvata dai veterinari di Oristano, è gravemente malata 
Valeria Pinna
Caro carburanti

Accise, ipotesi taglio per tutto giugno

Tajani: valutazioni in corso, Salvini: usiamo gli extraprofitti delle banche 