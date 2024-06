“Golfo dell’Asinara” a testa e Murranca  

La 29ª edizione del Rally Internazionale Golfo dell'Asinara parla molisano. La vittoria è andata a Giuseppe Testa, 30enne pilota di Cercemaggiore, al volante di una Skoda Fabia R5 Rally 2 e navigato da Marco Murranca. Il portacolori di Mrc Sport, leader del Trofeo Italiano Rally e vincitore della Finale Nazionale di Coppa Rally 2023, si è aggiudicato tre speciali su dieci, aggiudicandosi la gara organizzata dall’Automobile Club Sassari valida come secondo round della Coppa Rally di Zona e del Campionato regionale delegazione Sardegna Aci Sport. «Gara tirata, ma è andato tutto bene», ha dichiarato Testa, contento per il suo navigatore, «che ha fatto di tutto per trovare il budget. Era la nostra prima gara assieme e prova dopo prova abbiamo trovato il feeling giusto e sono contento per lui perché è strafelice, si è impegnato tanto. E' una gara bellissima, che merita».

Secondo posto per Andrea Pisano, navigato da Salvatore Musselli. Il pilota osilese, su un'auto gemella della vincitrice, ha sfiorato il successo al debutto su una “4 ruote motrici”, chiudendo a 9”6 dal leader, con sette speciali su dieci vinte. Pisano-Musselli avevano chiuso il sabato in testa (con 1”7 su Testa), lottando alla pari fino al secondo passaggio sulla prova Bunnari, quando un errore in inversione è costato 17” all'alfiere del Magliona Motorsport. «Sono soddisfatto della gara, benché fosse la prima volta per me su una quattro ruote motrici, senza aver fatto neanche un test, ho trovato subito il giusto feeling, fin dallo Shakedown. Sono stato a lungo in testa, ma in un’inversione nella settima speciale ho tirato un po’ troppo la leva e mi sono girato. Peccato, ma sono contento», ha commentato Pisano.

Sul podio

Spazio anche a Marino Gessa e Salvatore Pusceddu, portacolori della Sardegna Racing. Terzi già al termine delle prove del sabato (a 10”4 dai battistrada), la loro Skoda Fabia ha chiuso a 18”2. «Gara bellissima, arrivare terzi non era scontato. Era un rally particolare, bellissimo, complimenti agli organizzatori e grazie a Erreffe per la macchina perfetta», ha chiosato Gessa. Si ferma ai piedi del podio l'osilese Giuseppe Mannu (New Racing for Genova), che alla terza gara sulla Skoda, con Carlo Pisano alle note, ha chiuso in crescendo. Quinti Antonio Dettori e Marco Demontis (Autoservice Sport).

Undicesimi assoluti e primi tra le “due ruote motrici” i portacolori Mrc Fabrizio Martinis e Valentina Boi (Peugeot 208 Rally4, a 3’47”).

Grande soddisfazione per l'organizzazione che, puntando a diventare finale nazionale della Coppa Rally, ha effettuato un grosso sforzo per allestire una gara che ha colpito tifosi, piloti e addetti ai lavori.

A Pes e Cirillo lo Storico

La terza edizione dello Storico è andato al campione regionale rally storici 2023 Pietro Pes di San Vittorio, navigato da Stefano Cirillo (Opel Kadett Gsi), primo nel quarto Raggruppamento, in 46’15”6. Alle spalle dell’equipaggio del Team Bassano, Marco Casalloni e Giovanni Figoni dell'Autoservice Sport (su Peugeot 205, a 2’16”7) ed Enrico Pes di San Vittorio e Nicola Romano (Peugeot 205, a 7’50”8), alfieri del team Bassano come Di Lauro-Nuvoli (Fiat Ritmo 130, a 12’17”1). Roberto Zedda e Alessio Allena (Lancia Fulvia C) hanno vinto il secondo Raggruppamento.



