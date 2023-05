Golfo Aranci e FC Alghero fanno festa  

Novità invece nel girone C, dove il Solarussa si è preso la testa della classifica battendo di misura la Calmedia (1-0) portandosi a 64 punti: le squadre prima dello scontro diretto erano appaiate in vetta a quota 61. Nel frattempo il Lunamatrona ha liquidato la Folgore Oristano con un pesantissimo 0-6 e si è portato al secondo posto con 62 punti. Con questi presupposti si annuncia una giornata di fuoco, l’ultima stagionale, nella quale si affronteranno le prime due della classe in una sfida decisiva da disputare in casa dell’inseguitrice: un match decisivo per decretare quale delle due giocherà il prossimo campionato in Seconda. Spettatrice interessata la Calmedia che, qualsiasi sia il risultato di quella sfida, non potrà puntare alla promozione diretta ma cercherà di ottenere ul secondo posto per sperare in un eventuale ripescaggio.

Gioia anche ad Alghero dove, con due giornate di anticipo, il club locale ha conquistato l’aritmetica certezza del primo posto e quindi la promozione diretta in Seconda categoria. I catalani hanno vinto 4-1 la sfida in casa della Junior Ozierese facendo propria la lotta al vertice contro il Centro Storico Sassari e lo Sporting Uri durata un intero campionato, durante il quale si sono registrati diversi sorpassi tra le inseguitrici ma con la capolista che non ha mai lasciato la vetta. Restano due giornate da giocare, ma la regina è irraggiungibile.

Il Golfo Aranci e l’FC Alghero festeggiano la promozione in Seconda categoria: è l’esito del turno di Terza categoria giocato nel weekend. La vittoria in casa della Juve Luras (4-1) ha permesso al club gallurese di chiudere il campionato il testa al girone G con 58 punti al termine di un testa a testa col Tavolara durato un intero campionato, una sfida che si è decisa negli ultimi 90’ di gioco. Il Tavolara, anch’esso impegnato fuori casa, ha vinto la sfida contro il fanalino di coda Alà Calcio (2-4) e la distanza tra le due squadre era, ed è rimasta, di due lunghezze. Così al fischio finale è partita la festa.

In anticipo

Sfida decisiva

Lotta aperta

È bagarre nel girone E, dove a due giornate dal termine sono tre le formazioni che lottano per la promozione diretta: l’accoppiata Atletico Sorso e Sporting Paduledda in prima posizione a quota 56 e lo Tzaramonte che insegue a tre lunghezze di distanza. L’Atletico Sorso ha liquidato la pratica Santa Maria di Pisa con un tennistico 6-0, lo Sporting Paduledda ha vinto la sfida in casa della Wilier (0-2), lo Tzaramonte resta agganciato grazie al 4-1 rifilato al fanalino di coda 3 Stelle. Nel prossimo turno l’Atletico Sorso sarà impegnato in casa del Caniga e lo Sporting Paduledda in casa contro il Baddelonga, allo Tzaramonte la sfida sulla carta più complicata in casa del Santa Maria di Pisa.

