Golf, campionati regionali: oltre 140 giocatori a Is Arenas 

Oltre 140 atleti danno vita a Is Arenas ai campionati regionali a squadre, maschili e femminili, promossi dalla Federazione italiana golf. I partecipanti, che concludono le gare oggi pomeriggio, provengono dai circoli dell’Isola, a conferma dell’apprezzamento di questo sport per le prerogative tecniche e ambientali del percorso di Is Arenas. Di rilevanza l’ammissione con classifica separata delle squadre femminili. «L’evento favorisce l’utilizzo delle strutture ricettive della penisola del Sinis, in particolare agriturismi, che ospitano i giocatori con gli accompagnatori» spiega l’architetto Silvia Teresa Pellò, che sovrintende il Golf e le sue foresterie. «Il prestigioso tour operator internazionale Leading golf courses ha posizionato il golf di Is Arenas, in base alle recensioni dei giocatori prevalentemente stranieri, al primo posto della Sardegna e al secondo in Italia su 260 percorsi. Questi risultati sono il frutto di un impegno continuo per interventi migliorativi realizzati e sostenuti dal gruppo della famiglia Pellò che in 45 anni ha trasformato una giovane pineta incolta in un ambiente eccezionale».

È partito, inoltre, un programma per le scuole, grazie a Patrizia Marongiu, responsabile del progetto che ha lo scopo di incentivare il gioco del golf, sviluppando un progetto di attività educativa. «L’iniziativa si propone come valido ausilio al problema sociale del bullismo e del cyberbullismo offrendo ai ragazzi l’opportunità di interagire in un contesto che favorisca l’esercizio del rispetto reciproco, il confronto e il dialogo».

