Goletta Verde promuove le coste e il mare dell’Isola 

Solo sei campionamenti, su 29, fuori dai limiti di legge: il 38° monitoraggio di Goletta Verde, la campagna di Legambiente, decreta la purezza del mare sardo ma mette in luce alcune croniche criticità. Secondo i dati illustrati ieri ad Olbia da Marta Battaglia (presidente Legambiente Sardegna), 3 i punti “fortemente inquinati” – la spiaggia di Calamosca, a Cagliari, la foce del corso d'acqua in zona San Giovanni ad Alghero e la foce dell’ osservato speciale rio Cuggiani a Valledoria - e 3 quelli “inquinati” - la foce del fiume Cedrino a Orosei, la foce rio Foxi a Quartu Sant’Elena e il punto ai Bastioni Cristoforo Colombo, nei pressi della Torre Sulis di Alghero. A conclusione della tappa sarda, focus sul sistema di depurazione delle acque. «Le foci dei fiumi sono da attenzionare perché spesso rivelano la presenza di scarichi illegali o non adeguatamente depurati – ha precisato il portavoce di Legambiente, Mattia Lolli - In ogni caso è necessario evitare che l’Italia incorra in una nuova sanzione dalla Comunità Europea. La mancata conformità alla Direttiva Acque Reflue ha già portato a 4 procedure di infrazione di cui una del 2004 che è arrivata fino alla sanzione pecuniaria». Alla presentazione anche Giorgio Querzoli, responsabile Comitato scientifico Legambiente Sardegna, Elena Casu, coordinatrice regionale campionamenti e Daniele Nurra, responsabile della sezione operativa della Capitaneria di Porto di Olbia.