Goleada del Portogallo e primo posto 

Se Gennario Gattuso è deluso, sorride Roberto Martinez, ct del Portogallo, e piange invece un altro italiano, Marco Rossi, commissario tecnico dell’Ungheria. Il Portogallo festeggia con una goleada la qualificazione al Mondiale. La squadra di Martinez travolge con il punteggio di 9-1 l’Armenia e chiude in vetta il girone F dimenticando la sconfitta contro l’Irlanda. Tripletta di Bruno Fernandes, tre reti anche per Joao Neves. Nel finale c’è tempo pure per il gol di Conceicao. Assente per squalifica Cristiano Ronaldo.

Succede di tutto nella gara tra Ungheria e Irlanda: Parrott nel finale con una tripletta ribalta il risultato, portando la sua squadra da 2-1 a 2-3 al 96’. La formazione di Hallgrimsson scavalca gli uomini di Marco Rossi in classifica e conquista così l’accesso ai playoff.

La Francia, già qualificata, asfalta 3-1 l’Azerbaigian. Nel gruppo D, l’Ucraina batte l’Islanda e vola ai playoff: la sblocca Zubkov di testa all’83’, Gutsulyak chiude in pieno recupero. Nel girone K, la Serbia - sicura del terzo posto - ribalta la Lettonia e vince 2-1. In gol anche Aleksandar Stankovic, figlio di Dejan: è la prima rete in nazionale per il centrocampista classe 2005 del Bruges. Vlahovic infortunato, assiste alla gara dalla tribuna. Una doppietta del solito Kane, infine, regala il successo all’Inghilterra contro l’Albania.

