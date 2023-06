Golden Gala a Firenze,  Tortu è quarto sui 200 

Firenze. Tre successi: lampeggia l’azzurro al Golden Gala-Pietro Mennea, che ieri ha portato la Diamond League a Firenze per la tappa italiana. Con la misura del nuovo primato italiano, 17,75, Andy Diaz ha vinto la gara del salto triplo. Dietro al neoitaliano si sono piazzati il rappresentante del Burkina Faso, Fabrice Hugues Zango (17,68), il cubano Lazaro Martinez (17,12) e l'altro azzurro Emmanuel Ihemeje, quarto con 16,69.

Gli altri due successi italiani sono come favole perché sono di due fiorentini. Leonardo Fabbri vince nel getto del peso con la seconda prestazione della carriera (21,73) battendo i mostri sacri Tom Walsh (21,69) e Joe Kovacs (21,55).

Anche Larissa Iapichino è “profeta in patria”, facendo propria la gara del salto in lungo donne con 6,79 realizzato al primo balzo. Per la “figlia d'arte” è la prima vittoria in una riunione della Diamond League.

Detto del primato del mondo dei 1500 femminili, stabilito dalla keniana Faith Kipyegon con il tempo di 3'49"11, l’attesa era per la velocità maschile, che non ha deluso. Nei 200 metri, Erriyon Knighton si impone in 19”89 diventando il più giovane vincitore dei 200 metri al Golden Gala. Buona partenza e quarto posto in 20”41 per Filippo Tortu, alla fine moderatamente soddisfatto. Settimo Fausto Desalu in 20”90. Nei 100 metri, orfani di Marcell Jacobs, ha buon gioco il campione del mondo e argento olimpico a Tokyo, lo statunitense Fred Kerley in 9”94. Quinto Samuele Ceccarelli (10”13).

RIPRODUZIONE RISERVATA