Goldaniga verso Como Cercasi centrocampista 

A sorpresa, ma non troppo, Edoardo Goldaniga non figura nell'elenco dei convocati per la gara di questa sera col Torino. Una scelta dettata dal mercato, visto che il difensore è al centro di una trattativa che potrebbe portarlo a Como.

Il Como, attualmente second o in classifica in Serie A, ha sorpassato la Cremonese, offrendo a Goldaniga (già cercato la scorsa estate) un contratto fino al 2026. Al Cagliari, a cui il giocatore è legato da un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, andrebbero poco meno di 400mila euro, cifra che andrebbe ad aggiungersi ai circa 250mila euro incassati per il prestito di Pereiro alla Ternana. Le uscite di Goldaniga, Pereiro e Capradossi (che lunedì aveva risolto anticipatamente il contratto) permetterebbero al club rossoblù di muoversi sul mercato anche in entrata. Nonostante le uscite di due difensori, il Cagliari potrebbe decidere di restare così dietro (con Dossena, Wieteska, Hatzidiakos e Obert, magari sfruttando Zappa o Deiola come difensore centrale) e puntare solo su un rinforzo a centrocampo. Sembra ormai sfumata la pista Ndour, con la giovane mezzala del Psg (ma nato a Brescia) indirizzato verso il Braga. Salgono invece le quotazioni del francese Adopo, che l'Atalanta è disposta a lasciar partire in prestito qualora dovesse arrivare un altro centrocampista alla corte di Gasperini. (al.m.)

