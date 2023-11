Goldaniga, trent’anni tutti d’un fiato 

I 45 minuti della gara d'esordio di Torino, poi tanta panchina, a guardare tutti i colleghi di reparto che si alternavano nella difesa, a tre o a quattro, di un Cagliari esposto alle violente libecciate e ultimo in classifica. Poi, a sorpresa, Claudio Ranieri lo ha rispolverato a Salerno ed Edoardo Goldaniga non è più uscito. Tre partite di fila, dal primo all'ultimo minuto, e tre risultati utili consecutivi. Con qualche spiffero, sei reti al passivo, certo, ma anche una guida esperta che lì dietro mancava troppo. E domenica, contro il suo ex Genoa, anche la soddisfazione di una fascia da capitano nella ripresa. Inaugurata con lo scivolone che, al 6', aveva spalancato le porte all'1-1 di Gudmundsson. Un errore che però non ha evitato di trovare la vittoria. E lui, Goldaniga, “Goldrake” per gli amici, ha ringraziato a modo suo: «Grazie ai miei uomini, mi hanno salvato», ha detto sorridendo, al rientro negli spogliatoi. I suoi uomini sono Nicolas Viola e Gabriele Zappa, tra i tanti compagni e amici presenti alla festa in un locale cittadino per il trentesimo compleanno di domenica sera.

Festa rossoblù

Lo chiamano “Mister Serenità”, oltre che “Goldrake”, perché ha un sorriso e una buona parola per tutti. Anche così si spiega la corsa dei giocatori rossoblù, a fine partita, per abbracciarlo e festeggiare una vittoria che quello scivolone aveva messo a repentaglio. Per poi stringersi ancora di più a un amico, prima che un compagno, nella cena organizzata per festeggiare i 30 anni compiuti il 2 novembre. Lui, Goldaniga, quegli abbracci se li è tenuti stretti. Arrivando, addirittura, a chiedere scusa su Instagram ai tifosi che chiedevano il motivo di quell'intervento goffo, un tuffo di testa ad altezza ciuffo d'erba: «Lettura sbagliata, perdonatemi!». Semplicemente.

La rincorsa

Arrivato a Cagliari a gennaio del 2022, subito titolare con Walter Mazzarri in panchina in una stagione chiusa con 11 presenze, una serie di problemi fisici e l'amara retrocessione. Goldaniga avrebbe potuto lasciare l'Isola, ma ha chiesto di restare per dare un contributo alla risalita. Subito titolare con Fabio Liverani, tradito da una lesione del crociato che lo ha costretto ancora una volta ai box. Al rientro, ha trovato Ranieri che lo ha fatto esordire nel finale della gara col Benevento, guadagnandosi così la sua fiducia. Alla fine, saranno 18 presenze in campionato e 4 nei playoff, dove soffre dannatamente Cheddira alla Unipol Domus, restando in panca nella finalissima del San Nicola. In estate, il Cagliari cerca difensori esperti e Goldaniga sembra dover partire. Si inseguono Palomino e Mina, arrivano Hatzidiakos e Wieteska, che vanno subito in campo. Ma intanto Goldaniga rimane e gioca i 45' iniziali a Torino. Poi una collezione di panchine, Ranieri punta sui nuovi arrivati e su Dossena, con Obert in seconda battuta. Lui sta zitto e lavora, sempre col sorriso e un consiglio quando richiesto. Il giocatore ideale per Ranieri, che una possibilità la dà a tutti. E così a Salerno, quando arriva la chiamata, Goldaniga risponde presente, riprendendosi il posto da titolare in difesa. Per conquistare la salvezza, c'è anche Goldrake.

