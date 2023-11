Goldaniga, l’amico ritrovato 

«Io non chiudo le porte a nessuno», parole e musica di Claudio Ranieri. Che le porte non le ha chiuse neanche a Edoardo Goldaniga. Titolare all'esordio a Torino, poi sostituito dopo 45 minuti e in panchina nelle successive sette gare del Cagliari. Ma quando Ranieri lo ha chiamato, a Salerno, Goldaniga si è fatto trovare pronto e non è più uscito, arrivando anche a indossare la fascia da capitano nella ripresa con il Genoa. Il difensore rossoblù si gode un legame con la piazza sempre più forte, come dimostrato giovedì a Nuoro. «Andare in giro per la Sardegna a trovare tantissimi nostri tifosi è bellissimo», ha spiegato ieri alla Radio della Lega di A, «è una piacevole abitudine. Giornate come quella di Nuoro sono speciali, per noi e per la gente che viene da tutta l’Isola per incontrarci, abbracciarci e spingerci dandoci una carica decisiva per il nostro cammino».

La svolta

Goldaniga rivive le difficoltà iniziali: «Siamo gli ultimi arrivati in Serie A, sapevamo che avremmo potuto trovare difficoltà. Non abbiamo mai mollato, sappiamo che ci aspetta un percorso lungo e denso di insidie. Per questo servirà equilibrio nei momenti positivi come in quelli negativi per arrivare alla salvezza». Mai mollare, come contro il Frosinone: «Sullo 0-2, l’obiettivo era tornare subito in campo e reagire. Incassato il terzo gol a inizio ripresa, sembrava impossibile. Ma nel calcio in pochi secondi può cambiare tutto. Sull’1-3 è cambiata l’inerzia. Abbiamo fatto subito un altro gol, i tifosi ci hanno trascinato. Il Frosinone è parso impaurito e abbiamo iniziato a crederci per davvero. A quel punto Pavoletti ha completato una giornata incredibile, dove la forza del gruppo, un pizzico di fortuna sono stati decisivi per una vittoria che rimarrà a lungo nella mente di tutti noi». Una vittoria che ha dato al Cagliari quella fiducia che mancava: «Ce la giochiamo con tutti, non partiamo mai battuti come abbiamo dimostrato in casa della Juventus».

Maestro Ranieri

Merito di un allenatore che anche Goldaniga esalta: «Ha tanti pregi, una enorme voglia di insegnare calcio e inculcare la sua mentalità, quella di lottare sempre al di là del risultato e non mollare mai. Vogliamo la salvezza, per il Cagliari e per la Sardegna».

Una salvezza fondamentale per continuare a costruire un futuro che Goldaniga vorrebbe ancora nell'Isola: «A Cagliari sto molto bene, ho trovato un ambiente ideale, per crescere e rimanere a lungo. Il club è ambizioso, c'è una tifoseria appassionata e un progetto per costruire il nuovo stadio. Gli ultimi playoff hanno dimostrato quanta fame di calcio ci sia attorno al Cagliari, se avessimo avuto un impianto col doppio della capienza lo avremmo riempito. Speriamo che i prossimi passi vengano mossi da chi di dovere. Cagliari, la Sardegna, i tifosi meritano uno stadio moderno e di pregio come quello che la società vuole realizzare».