Goldaniga e Nandez sotto osservazione 

Una domenica per leccarsi le ferite e prepararsi a un trittico di scontri diretti, senza troppe distrazioni tra Natale e Capodanno. Il Cagliari da domani inizierà a preparare la seconda trasferta di fila, quella che lo vedrà ospite del Verona sabato sera (inizio alle 18). Poi il ritorno alla Domus, per la gara contro l'Empoli, il 30 (inizio ore 15) e la chiusura del girone d'andata a Lecce, il 6 gennaio (alle 18). In mezzo, il 2 gennaio, la gara secca di Coppa Italia a San Siro col Milan, a inaugurare il nuovo anno.

Infermeria

Al rientro in campo, domani al Crai Sport Center ci saranno da valutare le condizioni di Nandez e Goldaniga, che hanno lasciato il campo di Napoli con qualche acciacco. Soprattutto El Leon, che è uscito zoppicante dopo 22 minuti della ripresa dopo uno scontro di gioco. Staff medico che dovrà anche valutare le condizioni di Shomurodov. L'attaccante uzbeko è stato costretto a saltare la trasferta napoletana per una frattura al secondo metatarso del piede destro, rimediata durante l'allenamento di giovedì. Per lui il rischio di almeno un mese di stop. Out anche Capradossi, che continuerà il suo percorso di recupero, in attesa di poter partire durante il mercato di gennaio. (al.m.)

