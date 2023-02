Goldaniga-Dossena-Obert: Ranieri prepara la gabbia per Cheddira 

Quattordici gol in diciassette partite, una media realizzativa pazzesca e capocannoniere della Serie B nonostante si sia assentato cinque giornate per partecipare ai Mondiali in Qatar. Il bomber marocchino del Bari Walid Cheddira, 25 anni, al debutto tra i cadetti, è la grande rivelazione del torneo e pericolo numero fra tre giorni al San Nicola per il Cagliari che ha già pagato il conto all’andata (fu lui a firmare lo 0-1 alla Domus) e sta preparando una gabbia per limitare il suo raggio d’azione. La squalifica di Altare (doppio “giallo” col Benevento) è stata ammortizzata dal recupero di Goldaniga, che ha rotto il ghiaccio sabato scorso nei sette minuti finali dimostrando di essersi lasciato alle spalle i due infortuni (prima al crociato, poi al quadricipite) che lo hanno costretto a star fuori quattro mesi. Con lui Dossena - non più una sorpresa ma una piacevole realtà - e Obert che ha risolto, a sua volta, il fastidio agli adduttori e si è ripreso il posto con un’autorevolezza disarmante nonostante l’età (ha compiuto vent’anni a fine agosto).

Giusto in tempo

Quando il gioco si fa duro, i duri (ri)cominciano a giocare. Goldaniga sembrava destinato a lasciare l’Isola nel mercato di gennaio. Anche se poi non c’è stata una trattativa vera e propria per la sua cessione. Lo stesso Cagliari, una volta saltati Colley e Radovanovic, ha preferito tenersi il sicuro piuttosto che avventurarsi in altre scelte. Non a caso Ranieri lo ha convocato alla prima occasione utile e nel momento del bisogno, contro il Benevento, non ha esitato a gettarlo in campo. Fiducia ripagata. L’esperienza del 29enne difensore milanese pesa, figurarsi in una fase così delicata della stagione e in una partita cruciale come la prossima col Bari, terzo in classifica quattro punti sopra i rossoblù. «È stato bello tornare in campo dopo quasi quattro mesi dal mio infortunio che non mi ha permesso di aiutare la squadra. Ringrazio per questo chi mi è stato vicino e chi mi ha aiutato a tornare», ha detto subito dopo la gara con il Benevento con un sorriso liberatorio.

Punti fermi

Nel frattempo, Dossena – incredibilmente ignorato da Liverani per tutto il girone d’andata – si è caricato la difesa sulle spalle. Già protagonista all’esordio da titolare contro il Cosenza, con Pisacane in panchina. E da allora non è più uscito. In assoluto la nota più sorprendente di questo nuovo corso. E sorprende soprattutto la naturalezza con cui guida il reparto e con cui risolve le situazioni più rognose. Classe 1998, ha conquistato Ranieri al primo allenamento. Obert, invece, il tecnico romano lo conosceva già dai tempi della Sampdoria, quando lo slovacco sgomitava con la Primavera blucerchiata. E una volta risolti i problemi fisici, aspettava solo il momento giusto per ributtarlo nella mischia. La prova opaca di Capradossi a Modena ha accelerato i tempi. E ora che è rientrato, chi lo toglie più? Per lui, Dossena e Goldaniga, ora, l’esame Cheddira.