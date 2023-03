Gold, l’Esperia cerca a Formia  il sesto colpo 

Vincere e allungare la serie positiva. È questo l’obiettivo dell’Esperia, di scena oggi pomeriggio a Formia (15.30) per la seconda giornata della fase a orologio di C Gold. Un’occasione d’oro per i granata, che affrontano una formazione sempre sconfitta, spesso con distacchi abbondanti, nelle 19 gare fin qui disputate. Garello e soci, reduci da cinque affermazioni consecutive, devono conquistare il successo per tenere il ritmo delle dirette concorrenti in zona playoff.

L’allenatore esperino Federico Manca mette in guardia i suoi: «Per vincere abbiamo bisogno di dare sempre il massimo», spiega, «Formia è ultima, ma non dobbiamo farci distrarre dalla classifica. L’unico pensiero deve essere quello di portare avanti il nostro percorso di crescita. Vogliamo assolutamente conquistare la sesta vittoria in fila».

C Silver

Entra nel vivo la seconda fase della C Silver. Il clou è in programma domani, con la capolista Ferrini Delogu Legnami che ospita Elmas (19). Tre, invece, i match di questa sera: la Torres, seconda forza del torneo, affronta Calasetta sul parquet di Ploaghe (19). Alla stessa ora spazio a Olimpia-Antonianum e Cus Sassari-Uri.



