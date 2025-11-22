Gol subiti, Pisacane non la prende bene 

Il bicchiere per Fabio Pisacane è decisamente mezzo vuoto dopo Cagliari-Genoa. Vero, ieri i rossoblù hanno ritrovato quei gol che aveva chiesto a gran voce nella conferenza stampa prepartita di giovedì (e a segnarli sono stati proprio gli attaccanti che aveva spronato), ma l'accento messo dal tecnico è sulle reti subite. Ossia quelle tre costate una grande vittoria per la classifica, il morale e anche per dar valore alla reazione nel corso dei 90'. «Non possiamo regalare dei gol del genere», l'analisi senza troppi giri di parole sul 3-3 della Domus, «quello che posso dire è che lavoreremo per non prendere questi gol, poi ci sono anche gli avversari ed errori individuali e collettivi. In certe zone di campo bisogna fare di più e da questo punto di vista la colpa è mia».

I numeri

Pisacane non ci gira intorno: non è contento per come è arrivato questo pareggio. Anche perché ha impedito al Cagliari di ritrovare una vittoria che in Serie A manca dal 19 settembre (poi 4 pareggi e altrettante sconfitte). «Mi concentrerei di più sulle cose negative, anziché su quelle positive», dice con grande onestà. In attesa del resto della giornata, solo Fiorentina, Genoa e Udinese hanno incassato più dei 17 gol del Cagliari. E quelli di ieri per il tecnico sono poco giustificabili: «Su Caprile bisogna dire che ha fatto anche due grandi parate. Il primo è a difesa schierata, c'è un errore individuale e non di reparto. Sul secondo non possiamo prendere gol su un cambio gioco di 40 metri, che nasce da un piazzato dove alcuni giocatori stavano risalendo».

In mezzo a tanti passaggi negativi, l’allenatore può prendersi la soddisfazione del ritorno al gol di Borrelli ed Esposito: «È importante che i nostri attaccanti segnino, visto che non ci sono partite facili».

La reazione

Due volte sotto nel primo tempo, il Cagliari è riuscito ad andare al riposo sul 2-2, trovando anche la forza di portarsi in vantaggio nella ripresa. Per poco, i rossoblù non sono riusciti a trasformare i fischi nei momenti in cui era avanti il Genoa nell'esultanza dei 15.575 della Domus. Uno stadio che non aveva nascosto il malcontento sullo 0-1: «La gente può dire quello che vuole, paga il biglietto e dobbiamo prenderci applausi e fischi», il giudizio di Pisacane, che svela cosa ha detto alla squadra su questo: «Non possiamo farci condizionare dai mugugni, succede a Cagliari ma anche in tanti stadi e soprattutto in uno scontro diretto. Ho detto di tapparci le orecchie, poi è normale che se la ribalti ti applaudono perché il tifoso, cuore pulsante del club, vuole vincere. Noi, da professionisti, dobbiamo accettare i mugugni».

Le novità

Nel post partita, il presidente ha rivelato che la scelta di Pisacane sulla panchina della prima squadra è stata condivisa a giugno coi nuovi investitori americani. «Negli Stati Uniti ho avuto la fortuna di poter conoscere Maurizio Fiori», aggiunge il tecnico, «si fa qualcosa per il bene del Cagliari, per renderlo più strutturato e solido: sono felice di questo, questo è il mio undicesimo anno in questo club e al netto della mia permanenza spero che il Cagliari vada lontano».

RIPRODUZIONE RISERVATA