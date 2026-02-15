Gol lampo del Calangianus, il Sant’Elena va al tappeto 

Sant’Elena 0

Calangianus 1

Sant’Elena (4-3-3) : Sanna, Boi (6’ st Paci), Pitzalis, Delogu, Tocco, Minerba, Cogoni (16’ st Paci), Ragatzu, Iesu (27’ Diouf), Thiam, D’Agostino (45’ st Diouf). In panchina Casula, Mura, Coiana, Angius, Giancarli, Argiolas, Sanna Cocco. Allenatore Rinino.

Calangianus (4-3-3) : Coscione, Asara, La Rosa, Giagheddu, Secci, Valentini (40’ st Tamponi), Moreo (45’+4’ st Delogu) Dombrovoschi, F. Mamia (28’ st Pirina), Perez (35’ st Tusacciu), Mauro. In panchina Congiunti, Ruiz, A. Mamia, Youmbi.Allenatore Marini.

Arbitro : D’Elia di Cagliari.

Rete : pt 2’ Moreo.

Note : espulso D’Agostino; ammoniti Delogu, Pitzalis, Tocco e Asara. Recupero 2’ pt - 5’ st; Spettatori 150 circa.

Settimo San Pietro . Il Sant’Elena cade di nuovo in casa, 0-1 per mano del Calangianus, complicando tremendamente i piani di rimonta per un aggancio quantomeno alla zona playout, ora distante ben sette punti. La gara si decide all’alba: il cronometro segna un minuto e quarantacinque secondi, Moreo prende palla alla trequarti, affonda in slalom nell’incerta difesa biancoverde, dribbla anche il portiere e mette in rete, portando in vantaggio i giallorossi. I quartesi accusano il colpo, il Calangianus continua a spingere: al 7’ rasoterra di Perez da circa 20 metri da destra a sinistra, Sanna respinge in tuffo. Al 17’ ancora Moreo, l’autore del gol, abile a liberarsi di un avversario con una finta, tiro cross da sinistra al centro area, Sanna vola e respinge. Il primo squillo del Sant’Elena al 21’: rasoiata di D’Agostino, la sfera termina di poco a lato. Ma è al 44’ che i biancoverdi potrebbero pareggiare: D’Agostino, sempre lui, calcia una violenta punizione che impegna Coscione che rinvia sulla sinistra in area piccola, Ragatzu si impossessa della sfera, calcia da sotto rete ma il portiere gallurese è bravo a chiudere lo specchio.

Secondo tempo

Nella ripresa, scocca il 3’, il signor D’Elia assegna un rigore al Calangianus: sul dischetto si presenta Gomez che attende il tuffo di Sanna per spiazzarlo, ma il portiere ipnotizza il fantasista del Calangianus che calcia troppo centrale. I quartesi potrebbero pareggiare al 15’: tiro cross di Iesu, Coscione deve sfoderare un gran balzo per togliere la sfera da sotto la traversa. Il Calangianus riparte spesso e sfiora il gol: al 24’ Perez tocca per Moreo, ma Sanna vola nell’angolino basso e sventa la minaccia. Tra il 31’ ed il 32’ errori incredibili di Pirina e Giagheddu soli davanti a Sanna. Per il Sant’Elena piove sul bagnato: c’è delusione, D’Agostino si fa espellere per doppia ammonizione. I biancoverdi, pur rimaneggiati, trovano la forza di impugnare Coscione al 90’ con un rasoterra di Pitzalis dal limite, reclamano per un possibile rigore su Marini ma il risultato non cambia. Ora servirà grande forza morale per tentare una complessa rimonta.

RIPRODUZIONE RISERVATA