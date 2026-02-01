VaiOnline
GIRONE B.
02 febbraio 2026 alle 00:32

Gol, emozioni, errori: Don Bosco e Libertas danno spettacolo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Atl. Masainas N.D.

Verde Isola

Il diluvio, l’ennesimo, che si è abbattuto anche sabato su parte del Sulcis ha reso il terreno di gioco impraticabile e costretto a rinviare il big match del girone B, il derby Atletico Masainas - Verde Isola. Si ipotizza il recupero il 15 febbraio. La gara avrebbe potuto fornire indicazioni sul futuro del campionato che vede le formazioni sulcitane fare la voce grossa. L’Atletico Masainas, guidato da Fabio Tinti, è primo con 35 punti (seguono Arbus, Antiochense e Perdaxius), i carlofortini della Verde Isola sono staccati, a 23, ma in netta ripresa con una serie di vittorie a raffica negli ultimi due mesi dopo una partenza complicata. La Verde Isola attende inoltre l’esito del ricorso in Appello per l’intricata vicenda della gara contro l’Isili, persa sul campo 3-0 ma con una coda di violenze di cui la Verde Isola sostiene di essere stata vittima. Il verdetto di primo grado ha invece confermato la vittoria dell’Isili e sanzionato la squadra dell’isola di San Pietro di un punto di penalizzazione. Col ricorso in Appello il club presieduto da Giuseppe Buzzo e guidato in panchina da Alberto Melis conta di farsi restituire quanto meno il punto di penalizzazione, e mira pure ad avere i tre aggiuntivi. L’Atletico Masainas invece viaggia a gonfie vele. (a. c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza

Il Sulcis è senza corrente, sindaci sul piede di guerra

Pesanti disagi a Carbonia: si ricorre a un maxi generatore 
Andrea Scano
Regione

Sanità, caos nomine Via anche il direttore dell’assessorato

Oppo a un passo dalle dimissioni Schell verso la direzione generale 
Roberto Murgia
Il caso

Appello dai campi: «L’acqua delle dighe non vada sprecata»

Monte Pranu al limite, paratie aperte Milioni di metri cubi finiscono a mare 
Fabio Murru
La guerriglia

Meloni a Torino visita i poliziotti E c’è un fermo

La premier sull’aggressione: «È stato un tentato omicidio» 
Milano

Il rapinatore spara, l’agente risponde e lo colpisce al capo

Aveva rubato la pistola a un vigilante Rogoredo, caso-fotocopia dopo 6 giorni 