Gol, emozioni, errori: Don Bosco e Libertas danno spettacolo 

Atl. Masainas N.D.

Verde Isola

Il diluvio, l’ennesimo, che si è abbattuto anche sabato su parte del Sulcis ha reso il terreno di gioco impraticabile e costretto a rinviare il big match del girone B, il derby Atletico Masainas - Verde Isola. Si ipotizza il recupero il 15 febbraio. La gara avrebbe potuto fornire indicazioni sul futuro del campionato che vede le formazioni sulcitane fare la voce grossa. L’Atletico Masainas, guidato da Fabio Tinti, è primo con 35 punti (seguono Arbus, Antiochense e Perdaxius), i carlofortini della Verde Isola sono staccati, a 23, ma in netta ripresa con una serie di vittorie a raffica negli ultimi due mesi dopo una partenza complicata. La Verde Isola attende inoltre l’esito del ricorso in Appello per l’intricata vicenda della gara contro l’Isili, persa sul campo 3-0 ma con una coda di violenze di cui la Verde Isola sostiene di essere stata vittima. Il verdetto di primo grado ha invece confermato la vittoria dell’Isili e sanzionato la squadra dell’isola di San Pietro di un punto di penalizzazione. Col ricorso in Appello il club presieduto da Giuseppe Buzzo e guidato in panchina da Alberto Melis conta di farsi restituire quanto meno il punto di penalizzazione, e mira pure ad avere i tre aggiuntivi. L’Atletico Masainas invece viaggia a gonfie vele. (a. c.)

