Gol ed emozioni tra Ossese e Calangianus 

Ossese 2

Calangianus 2

Ossese (3-4-1-2) : Carboni; F. Mura, Rodrígues, Russu; Glino (43’ pt Sanna), Nurra (26’ st Mainardi), Gueli, Arca; A. Mura II (36’ st Sulas); Maitini (46’ st Fancellu), Tapparello (36’ st Alvarez). In panchina A. Sechi, Gjuci, Al, Mura I, Contini. Allenatore Rassu.

Calangianus (4-5-1) : Congiunti; Serra, Giagheddu, Asara, Secci; Mauro, Valentini (46’ st Tusacciu), Perez (40’ st Pirina), La Rosa, Moreo (52’ st Delogu); Zanetti (31’ st Inzaina). In panchina Coscione, Tamponi, Paciurea, Mamia, Camara. Allenatore Marini.

Arbitro : Mele di Sassari.

Reti : pt 2’ Zanetti, 23’ A. Mura II, 34’ Tapparello; st 49’ Moreo.

Note : espulsi Gueli e Giacheddu; ammoniti A. Mura II, Mauro; angoli 4-2; rec. 2’-7’.

Ossi. Soffre e rimonta, tesse e disfa la tela di una gara vinta, col successo che invece sfuma nei minuti finali. L’Ossese sciupa un’occasione d’oro per salire a ridosso della vetta contro un Calangianus organizzato che merita il pari.

Il grande assente, mezz’ora prima del fischio d’inizio, a causa di una colica renale, è l’allenatore dell’Ossese, Carlo Cotroneo (a cui va l’augurio di una pronta guarigione). I bianconeri, scossi, passano in svantaggio al 2’ (Zanetti ribatte in rete una conclusione parata a Perez), tartassati dal repentino cambio gioco dei galluresi con i guizzi di Moreo e Mauro. Poi si ridestano al 23’ firmando il pari, dopo un batti e ribatti, con Al. Mura e completano la rimonta con una spizzata di Tapparello (34’).La partita divampa nella ripresa con un botta e risposta: ai diagonali radenti di Tapparello (13’) e Mainardi (38’) rispondono Mauro e Perez (murati da Carboni all’11’ e 21’). Poi Moreo prima si divora il pari sottoporta (41’) e quindi esulta, in pieno recupero, con il tap-in del definitivo 2-2.

Al 42’ parapiglia dopo una lite tra Sanna e Congiunti. Espulsi Gueli e Giaccheddu.

