Gol ed emozioni ad Arborea 

Arborea 2

Monastir 2

Arborea (4-4-2) : Petucco, Mascia, Capraro, Cicu, Grinbaum, Sperandio (47’ st Vargiu), Mattea, Johnson, Pintus (9’ st Iervolino), C. Angioni (9’ st P. Atzeni), M. Atzeni (45’ st Cotza). In panchina Ullasci, Cadoni, Pinna, Atzori, Zedda. Allenatore Battolu.

Monastir (4-3-3) : Firinu, Pinna, Arzu (40’ st Deias), Saias, Bellu, Masia, Frau, Poddesu, Pulcrano (25’ st Murgia), Paulis (25’ st Caboni), Arangino (33’ st Mudu). In panchina J. Angioni, Piras, Porcu, Riep, D’Agostino. Allenatore Angheleddu.

Arbitro : Fonnesu di Sassari.

Reti : 34’ pt Poddesu, 8’ st Pintus, 27’ st Paolo Atzeni, 32’ st Arzu.

Note : espulso Capraro (Arborea) per doppia ammonizione al 43’ st. Ammoniti Cicu e Grinbaum. Recupero 0’ pt - 7’ st. Spettatori 150.

Arborea. Termina 2-2 la sfida di andata della semifinale di Coppa Italia di Promozione tra Arborea e Monastir. Gara intensa, che ha visto entrambe le formazioni condurre nel punteggio nel corso dei 90’ di gioco.

La cronaca

Ospiti maggiormente in palla nella prima frazione, in particolare con Frau, Masia e Arangino che impegnano Petucco nei primi 15’. Al 28’ risponde l’Arborea con un potente tiro dalla distanza di Marco Atzeni che Firinu devia in corner. Al 34’ il vantaggio del Monastir con Poddesu, che mette in rete a pochi passi dalla porta su assist dalla destra del solito Arangino. Nel finale, al 38’, lo stesso Arangino chiude, ma a lato, una bella combinazione con Pinna.

La ripresa

In avvio il pareggio dell’Arborea. È l’8’ quando Marco Atzeni trova Pintus al centro, la giovane punta di casa in qualche modo indivina lo spiraglio giusto e mette alle spalle del portiere ospite. Al 27’ il raddoppio dei padroni di casa è di Paolo Atzeni, neo-entrato, che parte in profondità e manda il diagonale sinistro alle spalle di Firinu. Al 32’ il pareggio dell’undici allenato da Marcello Angheleddu arriva con una potente conclusione di Arzu da 30 metri che tocca il terreno, mette fuori causa Petucco e si infila all’angolino. Nel finale il Monastir ha la grande occasione per vincere la partita. È il 43’ quando Capraro e Masia entrano a contatto nell’area di rigore dell’Arborea, il direttore di gara non ha dubbi e decreta il rigore. Dagli undici metri si incarica Pinna ma Petucco intuisce l’angolo e respinge. Tra due settimane la gara di ritorno.

