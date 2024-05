Gol e spettacolo tra castelsardo e atletico bono 

Castelsardo 2

Atletico Bono 2

Castelsardo : Moroni, Bazzoni, Tugulu (86’ Gadau), C. Pastore, Sarr, Fiori, Uleri (63’ Franca), F. Pastore (88’ Strinna), Falchi, Abozzi (76’ Sechi), Palmas. Allenatore Borrotzu.

Atletico Bono : Gia. Nieddu, Serra, Pireddu, Pitirra (59’ Cheriff), Piu, Cordoba, Esteven, Gio. Nieddu, Nasri, Allue, Canessa (55’ Molozzu). Allenatore Altarozzi.

Arbitro : Melis di Ozieri.

Reti : 52’ Bazzoni, 62’ Piu, 79’ Cheriff, 91’ Sarr.

Scoppiettante pareggio quello andato in scena tra Castelsardo e Atletico Bono nella semifinale di andata dei playoff. Primo tempo con poche occasioni con le due difese che si sono dimostrate molto attente. La ripresa è invece un altro paio di maniche e infatti al 52’ i padroni di casa passano in vantaggio con un forte colpo di testa di Bazzoni. Appena un minuto più tardi arriva il raddoppio di Uleri, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Dieci minuti più tardi gli ospiti pareggiano grazie alla rete di Piu sugli sviluppi di un corner. Al 79’, il neo entrato Cheriff approfitta di un pasticcio difensivo del Castelsardo per segnare a porta vuota il gol del sorpasso. Gli uomini di mister Borrotzu spingono in avanti e al 91’ trovano il pareggio con un tap-in di Sarr sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

