Gol e spettacolo tra Bayern e Real Madrid 

Bayern Monaco 2

Real Madrid 2

Bayern Monaco (4-2-3-1) : Neuer; Kimmich, Dier, Kim, Mazraoui; Laimer, Goretzka (1’ st Guerreiro); Sané (42’ st Davies), Muller (35' st Gnabry), Musiala; Kane. Allenatore Tuchel.

Real Madrid (4-3-1-2) : Lunin; Lucas Vazquez, Rudiger, Nacho (20’ st Camavinga), Mendy; Valverde, Tchouameni, Kroos (31’ st Brahim Diaz); Bellingham (30' st Modric); Rodrygo (42’ st Joselu), Vinicius. Allenatore Ancelotti.

Arbitro : Turpin (Francia).

Reti : 24’ pt e 37’ st (r) Vinicius, 8’ st Sané, 12’ st (r) Kane.

Note : ammoniti Mazraoui, Kroos, Kim, Lucas Vazquez.

Monaco di Baviera. La Champions League non tradisce le promesse e regala un altro match con tanto spettacolo e quattro gol. Stavolta tra Bayern Monaco e Real Madrid, andata della prima semifinale: finisce 2-2, con i tedeschi capaci di ribaltare gli spagnoli a inizio secondo tempo per poi subire il pari su calcio di rigore per un fallo commesso dal difensore centrale Kim, ex del Napoli, protagonista in negativo anche in occasione del vantaggio dei Blancos nel primo tempo (ma l’assist di Kroos era entusiasmante). Entrambe le reti della squadra di Ancelotti sono state segnate da uno straordinario Vinicius Junior, mentre per i padroni di casa hanno timbrato il cartellino Sané e Kane.

La qualificazione si deciderà nella gara di ritorno prevista mercoledì 8 maggio a Madrid e ci si attendono altri fuochi d’artificio.

