gol e spettacolo, la coppa italia apre la stagione  

Tornano a gonfiarsi le reti dei palazzetti del futsal regionale. Anche quest’anno la stagione è stata aperta dalla Coppa Italia, che ha regalato fin dalla prima giornata gol e spettacolo sia in C1 sia in C2.

La C1

In Serie C1 le sassaresi Fanni Futsal e Ichnos si sono prese subito la vetta del girone A. Sul campo dell’Alghero la Fanni ha dilagato 8-2 con le doppiette di Fozzi e Pilo e i gol di Feliciano, Jorge, Marogna e Russu. Successo esterno anche per l’Ichnos con il 7-2 allo ZB Iron Bridge firmato dal poker di Pinna, dalla doppietta di Pereira e dal gol di Fois.

Tante reti anche nel girone B, con la Villacidrese che ha aperto le danze con il 7-2 esterno all’Oristanese. A segno Deiola e Marongiu, con una doppietta a testa, Pistori, Casti e Sergio Rocha. Il C’è Chi Ciak si è imposto 8-5 sul campo del Futsal 4 Mori Villasor grazie alle triplette di Venuto e Ruggiero e i gol di Paderi e Versace.

Nel girone C il neopromosso Atletico Sestu conquista i tre punti con il 4-1 interno sul Cus Cagliari. È terminata 4-4 l’altra sfida tra Decimo Futsal e Domus Futsal Perdaxius. Sabato la seconda giornata. Dal 4 ottobre invece si parte con il campionato.

In C2

Nella Coppa Italia di C2 successi per San Pio X e Gonnesa rispettivamente contro Masainas (5-3) e Portoscuso (3-0) nel girone A. Nel gruppo B i giovani della seconda squadra del Monastir si sono scatenati con l’8-0 sulla Virtus San Sperate. Più combattuta l’altra sfida, con il 4-3 del Parco Cross Città di Serrenti per 4-3 sul Sibiola Serdiana. Nel girone C il Sarfut21 si è imposto 7-0 sul campo dell’Uta, mentre la Dym Sport ha battuto 6-3 la Mediterranea. Il girone D, composto da Babylon e Cus Sassari, inizierà direttamente domenica.

