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Coppa Italia Msp.
02 novembre 2026 alle 00:53

Gol e spettacolo al debutto 

D’Aniello trascina il Club, Vacca firma il successo della Masnata 

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Primo turno di Coppa Italia per le due categorie Msp. Sono quattro i gironi dell’Over 58. Nel girone A è 1-1 tra Mediterranea R. U. e SI. TI. Carbonia, mentre un gol del bomber Vacca (al rientro) in avvio basta alla Masnata Chimici per superare I Fenicotteri di Assemini. Successo anche per l’Aldebaran/Autocarrozzeria Deiana sul Cral C.t.m. (2-0). Gli Ingegneri superano per 3-0 il Cagliari 2007 nel girone B, dove trova la vittoria larga per 5-1 anche la Sardegna Termale Sardara/E. I. 83 sulla Orange Racing Club, che non inverte la rotta. La gara tra Open Team e Amatori La Palma è stata invece sospesa per un infortunio del direttore di gara. Tris della Global Service sulla De Amicis nel girone C: Sarritzu, Pittau e Ortu su rigore, firmano il successo dei rossoblù. La Di. Fer. non si ferma e infligge un 2-0 agli Amatori Calcio Sestu. Quaterna de Il Club sulla Frama/Beko Service (4-2), col solito cannoniere D’Aniello in grande forma, autore di un poker. Infine nel gruppo D gli Amatori Elmas 2024 calano il tris con Scano e regolano il Mulinu Becciu (3-1). La Sardachem fa poker col Poggio dei Pini/Sotto La Torre: di Lobina, Serrau, Schirru e Sabiu le reti dei cagliaritani. Sorridono anche gli Amatori Orione Selargius: grazie a Pusceddu e Corona domano l’Okky Villanova (in gol con Ghiani) per 2-1.

Over 55

Sono due invece i gironi per l’Over 55. Nel girone A successo rotondo del Deximu, che travolge la TL 1987 con un pokerissimo. mentre la Campagnola/Edil Primus ne fa due alla Lewis Rooms. Trova il sorriso in Coppa Italia la I. R. Ultimi/Moniaflor con il 3-1 allo Sporting Amatori Calcio, firmato da Sarigu, Scano e Mastino. Nel girone B la Maccioni Marmi sigla la cinquina all’Eosol/Car Refinish, con Gherazzu (doppietta), Aldo Piras, Corona e Monterastelli. Stasera invece si gioca in posticipo Real Putzu-Nuraghe/Evolvere. Il secondo turno è previsto per il 5 dicembre.

Il recupero

Intanto nel posticipo di campionato di lunedì scorso la De Amicis si è imposta per 2-0 sugli Amatori Calcio Sestu, portandosi a nove punti, a ridosso del quartetto di testa dell’Over 58 di cui fa parte anche il Cagliari 2007 (con Di. Fer., Sardachem e Okky Villanova) che nel recupero di martedì ha battuto gli Amatori Orione Selargius per 2-1. Nel weekend tornano i due campionati.

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