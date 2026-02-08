gol e autogol dell’olbia: col latte dolce finisce pari 

Latte Dolce 1

Latte Dolce (3-5-2) : Salvato; Aiello, Cabeccia, Mudadu (1’ st Tokić); Mayr, Piredda, Cotugno, Tesio, Luiu (42’ st Tannor); Pulina (33’ st Di Paolo), Loru (33’ st Fois). In panchina Petricciuolo, Ruggiu, Belloi, Fisher, Di Gianni. Allenatore Fini.

Olbia (4-4-1-1) : Viscovo; Moretti, Putzu, Anelli (36’ st Cabrera), Buschiazzo; Mameli, Biancu, Petrone, Cubeddu (25’ st M. Perrone); Ragatzu; Deiana (25’ st Saggia). In panchina S. Perrone, Santi, Marrazzo, Di Lazzaro, Cassitta, Tomaselli. Allenatore Livieri.

Arbitro : Dell’Oro di Sondrio.

Reti : pt 5’ Anelli (a); st 19’ Biancu.

Note : ammoniti Mudadu, Anelli, Tokić, Luiu, Buschiazzo.

Sassari. Un passo in avanti in classifica, poca roba per allontanare bocciature o esami di riparazione. Un punto non accontenta eppure smuove qualcosa e rincuora nell’animo due squadre in lotta coi loro fantasmi. Finisce il parità il derby tra Latte Dolce e Olbia, coi padroni di casa avanti per un autogol di Anelli prima dell’1-1 di Biancu.

Il match

Pioggia selvaggia, cielo cupo al Comunale. Se non comparissero gli sponsor con i cognomi sardi, sugli spalti si penserebbe a un campo della periferia londinese. Anche i ritmi son gli stessi. Ritmi da derby, alti dal primo minuto. L’Olbia, in maglia nera, approccia la gara pulita e ordinata, trova la chiave per intercettare la prima costruzione sassarese ma rimane scoperta dietro e il Latte Dolce ne approfitta alla prima ripartenza quando lascia il segno con Loru, che scappa sulla destra e mette dentro un traversone su cui si avventa in anticipo Anelli gonfiando la sua rete. Il piano gara ospite è macchiato ma non viene accartocciato dai galluresi, subito pericolosi dalla bandierina con Ragatzu (7’) e un cross di Moretti (17’) ciccato da Deiana. Quest’ultimo, mandato in rete con un drop da Ragatzu, va vicino al pari al 22’, allontanato sulla linea da Aiello. Subito dopo Visconti entra in modalità leggenda e sventa il raddoppio su una rasoiata di Tesio (24’) e sulle conclusioni a botta sicura di Loru (25’ e 27’), Pulina e Piredda (44’).

Secondo tempo

Nella ripresa Fini inserisce dal 1’ il colosso Tokić per Mudadu passando al più spigliato 3-4-2-1. La mossa dà una boccata d’ossigeno a Biancu che surfa con più spazio tra le linee arrivando al tiro (4’) e firmando un pari da playstation (da far vedere nelle scuole calcio). Al 19’ Biancu prima appoggia per l’uno-due in un fazzoletto di Ragatzu con Mameli, poi s’inserisce e sigla l’1-1 con una zampata. Al 28’ Luiu telecomanda per la capocciata di Tokić, anticipato da Visconti. Sul finale, un raddoppio sfiorato di testa da Ragatzu innesca un contropiede concluso da Fois (tiro a giro) e incornicia, in un’azione, il leitmotiv di una gara il cui risultato appare giusto.

