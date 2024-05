Gol, assist e randellate Con o senza Viola è tutta un’altra storia  

Con Nicolas Viola o senza Nicolas Viola per il Cagliari è tutta un'altra storia. E quando il numero 10 di Oppida Mamertina si è fermato per un problema muscolare alla vigilia della trasferta col Genoa, in casa rossoblù si è spenta la luce. La sconfitta di Marassi, il pareggio risicato alla Domus con il Lecce e, sabato scorso, il ko di San Siro col Milan. Dove Viola era convocato, ma senza mai pensare di entrare in campo, visto che Ranieri se l'è tenuto stretto in panchina, per non rischiare ricadute e averlo pronto, prontissimo, per la gara che vale la stagione, quella di domenica al “Mapei Stadium” contro il Sassuolo.

Leader maximo

In una squadra, il Cagliari, dove i bomber si sono presi un anno sabbatico, le cinque reti di Viola sono un lusso che valgono all'ex capitano del Benevento il ruolo di capocannoniere stagionale. Cinque reti, cui vanno aggiunti due assist, senza dimenticare un altro gol (più altro assist) in Coppa Italia: sei reti in tutto e sempre partendo dalla panchina. Un record o quasi, in una Serie A dove solo l'interista Lautaro Martinez e il milanista Noah Okafor hanno ottenuto lo stesso bottino da subentrati, ma con un assist in meno. Come a dire che nessuno, come Viola, sa dare la scossa subentrando a gara in corso. E mai gol banali, visto che solo una volta (nella gara persa contro il Torino alla Domus, pochi giorni dopo la scomparsa di Gigi Riva) una rete di Viola non ha portato punti. Anche per questo Ranieri se l'è tenuto stretto in una stagione in cui il suo numero 10 doveva essere un semplice comprimario, diventando invece protagonista assoluto.

Pronto al rientro

Un avvio in sordina, poi pian piano Viola si è preso la scena, trasformandosi nel jolly di Ranieri, il Superman di cui il Cagliari aveva bisogno. Nelle difficoltà, quando Sir Claudio ha chiamato, lui, il numero 10 rossoblù, ha sempre dato la scossa. Segnando, facendo segnare o, semplicemente, trascinando la squadra oltre l'ostacolo. Per lui 24 presenze, 14 da subentrato. Pesantissimi gli ingressi contro Atalanta e Inter, in due sfide che sembravano impossibili e in cui Viola è andato a segno, col gol-vittoria contro gli atalantini e la rete del 2-2 a San Siro, fallendo addirittura il match-ball. Poi lo stop e, come detto, il buio. A San Siro novanta minuti in panchina, per respirare di nuovo l'aria della battaglia. Da ieri Viola ha ripreso ad allenarsi, cercando di caricare a modo suo il gruppo. Ranieri segue passo passo il suo recupero e domenica lo terrà pronto per la partita più importante dell'anno. Dal primo minuto o a gara in corso, il Dottor Viola può essere l'uomo giusto per mettere la firma sulla salvezza. Magari migliorando il suo bottino personale (già eguagliato il suo record di gol stagionali in Serie A col Benevento) e mantenendo il primato di capocannoniere del Cagliari. Guadagnandosi così sul campo una conferma per il futuro che tutti i tifosi rossoblù, e non solo loro, gli hanno già assegnato col cuore.

