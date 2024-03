Gol a raffica per il 40enne Nenè 

Fra i tanti doppi ex di Cagliari-Verona c'è chi sta risultando devastante lontano dall'Italia: Nené. L'attaccante brasiliano, in rossoblù dal 2009 al 2014 e all'Hellas nei sei mesi successivi, a quasi 41 anni (li compirà il prossimo 28 luglio) è protagonista assoluto con la maglia dell'Avs Futebol Sad nella seconda serie portoghese: 21 gol in 25 presenze, capocannoniere del campionato con largo margine e primo in classifica a pari punti col Santa Clara, che affronterà oggi alle 15.30 in casa nello scontro diretto che deciderà la promozione. Su 26 giornate è andato a segno in ben 18 partite, di cui 12 consecutive e 14 nelle ultime 15. Numeri pazzeschi, che gli hanno permesso di vincere il premio ufficiale sia di miglior giocatore sia miglior attaccante del campionato a dicembre, gennaio e febbraio (ed è in lizza per ripetersi per la quarta volta di fila a marzo). «Ho rinunciato a tante cose per essere così in forma alla mia età: cerco di dare il massimo in ogni allenamento, in ogni giorno e in ogni partita», ha detto nelle ultime settimane spiegando il suo segreto.

In Italia

I 21 gol in questo campionato di Nené gli hanno permesso di superare il suo record, 20 nel 2008-2009 col Nacional nella sua prima stagione in Europa. Furono quelli che lo portarono a Cagliari nell'estate del 2009, quando Cellino spese 4,5 milioni per ingaggiarlo. In rossoblù ha collezionato il numero di presenze più alto in carriera con un singolo club: 129 in quattro anni, con 26 gol. Il primo fu al Bari il 23 settembre 2009, per la prima vittoria in Serie A della squadra di Allegri, il più bello e rilevante quello alla Juventus il 29 novembre dello stesso anno, per aprire una super vittoria per 2-0: un destro sensazionale da fermo da 25 metri all'incrocio, imparabile per Buffon. Qualche infortunio di troppo gli ha impedito di giocare con continuità nelle stagioni seguenti, ma ha lasciato un buon ricordo in rossoblù e una tripletta al Catania nel 3-0 del 12 dicembre 2010. Il suo penultimo gol col Cagliari arrivò proprio contro il Verona, 1-0 al Sant'Elia il 26 marzo 2014 di testa su cross di Pisano, poi all'Hellas non gli è andata altrettanto bene: 11 presenze, una rete in Coppa Italia (ancora alla Juventus, ma in una sconfitta per 6-1) e il passaggio a gennaio allo Spezia, che chiuse la sua esperienza in A.

Rinato

Nené è tornato in Portogallo nel 2018 e sta vivendo una seconda giovinezza: quarta stagione di fila in doppia cifra, in assoluto la migliore in carriera. Dopo due anni e mezzo allo Spezia e uno al Bari è andato al Moreirense, per due anni nella massima serie, scendendo poi di categoria nel 2020 al Leixões. Nel 2021 è passato alla Vilafranquense, società che un anno fa si è trasformata nell'Avs Futebol Sad (noto anche con la sigla Afs) spostando la sede da Vila Franca de Xira a Vila das Aves. Nené ha già rinnovato fino al 30 giugno 2025 e non ha certo intenzione di smettere: a suon di gol vuole portare la sua squadra per la prima volta nel massimo campionato portoghese.

