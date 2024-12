Goggia, ritorno da regina  

Sofia Goggia taglia il traguardo ed esulta ballando la samba con gli scarponi ai piedi. La sua è gioia pura per una nuova impresa superlativa: l'indomabile bergamasca ha vinto il superG di Cdm a Beaver Creek in 1’03”90, dopo l’argento di sabato nella discesa libera. Sono imprese al limite dell'incredibile, miracolose, arrivate a dieci mesi dal drammatico incidente del 5 febbraio scorso, con frattura di tibia e malleolo, che poteva costarle la carriera, visto che per otto mesi non ha sciato.

Le ragazze jet

Per Sofia, 32 anni, questa in Colorado è la vittoria numero 25 in carriera, la settima in superG. Dopo Alberto Tomba e Federica Brignone è il terzo sciatore azzurro più vincente di sempre, anche davanti a Gustav Thoeni, a quota 24. Con Goggia sul podio la svizzera Lara Gut-Behrami 0”48 e, a sorpresa, l'austriaca Ariane Raedler a 0”55. Quinta Brignone in 1’04”54, sesta Marta Bassino a 8 decimi. Entrambe erano da medaglia sino all'ultimo intermedio, quando forse hanno stretto troppo alcune curve. Elena Curtoni è arrivata nona in 1’05”04; Roberta Melesi undicesima in 1’05”87; Laura Pirovano 18ª in 1’05”50.

Gioia pura

«Sono molto contenta di questa prestazione, rispetto alla discesa sono riuscita a sciare meglio, ho messo in pista un misto fra cattiveria agonistica, tecnica e tanto istinto», ha detto Goggia a fine gara. «Sono grata per essere tornata a fare Coppa del mondo, è stata una sfida dura nei mesi scorsi, adesso sono ancora qui e all'infortunio non penso», ha aggiunto.

Slalom maschile

In Francia, il norvegese Henrik Kristoffersen è tornato al successo nello slalom speciale. Dietro il connazionale Atle McGrath e lo svizzero Loic Meillard. Settimo l'altoatesino Tobias Kastlunger, 10° il gardanese Alex Vinatzer, 17° il trentino Stefano Gross.

