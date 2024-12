Goggia, rientro da fuoriclasse:  è 2ª in discesa 

Un ritorno da fuoriclasse. Dopo dieci mesi di assenza dalle gare per la frattura di tibia e malleolo, Sofia Goggia torna in gara ed è subito seconda nella discesa libera di Coppa del Mondo di Beaver Creek. Meglio di lei, per appena 16 centesimi, fa soltanto la 32enne austriaca Cornelia Huetter, vincitrice della coppa del mondo di specialità nella scorsa stagione. Al terzo posto (a 34”) la svizzera Lara Gut-Behrami, detentrice della Coppa del Mondo generale.

Buona la prova di squadra delle azzurre: una sorprendente Marta Bassino è 7ª a 0”64, Federica Brignone 9ª a 0”87 e Laura Pirovano 11ª a 0”89, Roberta Melesi 18ª a 1”87. Oggi si replica con un superG.

Gigante maschile

Marco Odermatt ha invece vinto lo slalom gigante di Cdm di Val d'Isere. Per lo svizzero é la 39ª vittoria in carriera e la quarta consecutiva su queste nevi francesi. Sul podio gli austriaci Patrick Feuerstein e Stefan Brennsteiner. Per l'Italia il migliore é stato ancora Luca De Aliprandini, sesto. Oggi si disputa uno slalom speciale, dominato in questa stagione dal francese Clement Noel, in dubbio dopo la rovinosa caduta di ieri.

RIPRODUZIONE RISERVATA